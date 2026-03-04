Triste noticia: el bahiense Guido Villar se “rompió” la rodilla en un amistoso ante el equipo de Messi

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Su estado de ánimo lo noté cuando tardó horas en contestar el mensaje de WhatsApp que le mandé apenas me enteré de la lesión.

“No lo puedo creer, la amargura que tengo me hace caminar por las paredes”, fue lo único que apuntaló Guido Villar desde Ecuador tras conocer que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior --con compromiso meniscal-- de su rodilla derecha.

El arquero bahiense que debutó a nivel profesional en Olimpo será intervenido quirúrgicamente este viernes, y luego de la operación, el club Independiente de Valle, donde ataja Guido, informará sobre el tiempo de recuperación que tendrá y cuando podrá volver a entrenar.

En el encuentro amistoso frente a Inter Miami, desarrollado en Puerto Rico, el golero nacido y criado en Villa Rosas atajó espectacularmente un tiro libre del uruguayo Luis Suárez y, al caer, pegó duro contra el piso y fue retirado en camilla.

Una baja sensible para el “rayado” del Valle, ya que Guido era el golero titular y fue clave en el título de la temporada anterior. Con esto estarían disponibles Miguel Peralta, de 17 años y que el lunes jugó ante Manta, y Eduardo Bores, quien se está recuperando de una lesión similar a la de Villar.

En rueda de prensa post partido frente a Manta FC, el DT Joaquín Papa expresó "Guido tuvo una lesión en la rodilla, se hicieron estudios, está con el menisco un poquito afectado".

Ante este panorama y sin la presencia del argentino, el cuadro negriazul podría ir por un nuevo arquero pensando en que próximamente se vendrá la LigaPro, la CONMEBOL Libertadores y la Copa Ecuador.

A su vez, el cuadro de Sangolquí expresó que la baja de su guardameta inicial “pinta” para largo, lo que significaría perderse, por ejemplo, la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como antecedente, Guido ya había sufrido la misma lesión pero en la rodilla izquierda (ver nota adjunta), cuando asomaba en las juveniles de Olimpo pidiendo cancha para alcanzar el arco del Federal A.