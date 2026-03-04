Del Monumental al potrero: el "Gula" Aguirre cerró el círculo con una vuelta olímpica en el fútbol Senior

Hay títulos que llenan vitrinas y otros que completan historias. Para Martín "Gula" Aguirre, la consagración con Bella Vista en el fútbol Senior tuvo el sabor de volver a los orígenes y abrazarse con los amigos y la gente de su barrio.

En la antevíspera, el cuadro de La Loma derrotó 3-0 a Tiro Federal en la final anual 2025 de la Liga del Sur, disputada en el predio de Empleados de Comercio, con goles de Fernando Lucas, de penal, y un doblete de Fabián Merlini. Pero el resultado fue apenas una parte del guión.

“Estuvo muy lindo. Se formó un clima hermoso. Me pareció exagerado que el partido fuera a puertas cerradas, sabiendo que nos conocemos de la vida y va más allá de lo deportivo. Hubiese sido lindo que estuviera abierto para que más gente pudiera ver a Rodrigo (Palacio), Pablo Arriagada, el "Pitu" Vogel, Ramiro Coletto, Federico Mancinelli, el "Chiqui" Fernández… Que nos hayan hecho el pasillo habla de la convivencia”, expresó Aguirre, quien estuvo en "El Diario Deportivo", programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15.

El clásico barrial tuvo tensión futbolera, pero también seriedad y respeto.

"La rivalidad no tiene que convertirte en enemigo. Se puede respetar al rival, aun siendo clásico", sostuvo.

Con pasado en el fútbol profesional, donde vistió camisetas como River, Godoy Cruz, Santamarina, Olimpo y Villa Mitre, el "Gula" sabe lo que es jugar en escenarios grandes. Sin embargo, este festejo tuvo un valor distinto.

"Es volver a recorrer tu historia, desde tus inicios. La importancia de los clubes de barrio es social, te dan pertenencia, valores, recuerdos que te marcan para siempre", apuntó.

También hubo tiempo para elogios y algunas chanzas.

"La técnica se mantiene, lo que pasa es que a veces el físico no acompaña. El único que estuvo conectado íntegramente fue Rodrigo Palacio, parece que tiene 20 años. En cambio Carlos (Mungo) no quiso jugar porque no encontramos un talle de camiseta para él (risas)”, añadió.

Y para hablar de ídolos propios: “Para los que nacimos en Bella Vista, Pablo Arriagada significa muchísimo. Las cosas que le vimos hacer no se las vimos a jugadores de mayor jerarquía”.

El festejo, dijo, fue un viaje en el tiempo.

"Cuando estábamos abrazados era como cuando fuimos campeones infantiles en un mundialito. Fue resumir toda tu historia futbolística en un club. También en aquellos momento difíciles, como fue en Centenario, cuando salimos de la cancha con la ayuda de nuestros hinchas porque se había puesto bravo. Ese fue mi peor momento; hasta me informaron cuando hubo una gresca generalizada y pasó de todo", contó.

El "Gula" dejó una frase que suena a cierre definitivo, aunque, seguramente, los compañeros van a intentar convencerlo para que siga.

"Me hubiera gustado jugar en Primera, pero se dio lo del Senior y lo tomé de la misma manera. Mi retiro, mi final, fue con la coronación de este lindo grupo de amigos", aseveró.

Del Monumental al potrero, de las luces grandes al abrazo íntimo del barrio. Martín Aguirre engrosó su propia historia y lo celebra.

Mirá el video completo: