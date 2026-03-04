Villa Mitre movió ante La Armonía en El Fortín antes del debut

Thiago Pérez abre el ataque hacia la derecha, en una contra de Villa Mitre. Emmanuel Briane-La Nueva.

El plantel superior de Villa Mitre realizó un amistoso esta tarde ante La Armonía, entrando en la recta final de la preparación antes del inicio de una nueva temporada.

El tricolor, lógicamente, última detalles para su estreno en el Torneo Federal A, que será el domingo 22 de marzo ante Kimberley en Mar del Plata.

Mientras que el Depo hará su debut en la elite de la Liga del Sur ante Sporting, tras el ascenso del 2025.

La práctica formal se llevó a cabo en El Fortín.

La Villa se impuso por 3 a 0 con goles del lateral izquierdo Marcos Pinto y los delanteros Rubén Tarasco y Julián Monteverde.

Castro maniobra de espalda ante la llegada de Carta.

Jerónimo Almada sale del fondo ante la presión de Muzi.

El amistoso se dividió en dos bloques, ganando el tricolor el primero por 2 a 0.

Villa Mitre comenzó la práctica con Juan Pablo Mazza; Hugo Silva, Santos Bacigalupe, Guido Segalerba, Pinto; Leonel Monti, Enzo González, Valentín Jouglard, Pablo Mujica; Maximiliano Tunessi y Tarasco.

Luego, también vieron acción Monteverde, Mariano Alcaraz, Escobar, Jerónimo Almada, Ulises Olguín, Thiago Uicala, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Santiago Gómez y Enzo Castro.

Los que arrancaron el amistoso trotaron luego alredodor de la cancha.

Maxi Tunessi encabeza la lista del grupo que arrancó jugando y terminó con ejercicios físicos.

¡Qué dupla! David Vega y Federico Mancinelli compartiaron un rato en El Fortín.

Además, en el segundo equipo movieorn algunos jugadores que se encuentran a prueba y siendo observados por el cuerpo técnico.

La Armonía, en tanto, arrancó con Ignacio Torres, Osvaldo Herrera, Jerónimo Blanco, Lautaro Marino, Marcio Antón; Mauro Gil, Franco Cuello, David Vega, Juan José Ramírez; Ezequiel Intrevado y Matías Malmoria.

Posteriormente sumaron minutos Agustín y Tomás Mendoza, Ramiro Fernández, Franco Carta, Enrique Narvay, Julio Acosta, Juan Martín González, Alex Muzi y Cristan Blanco.

*Al caer

En la próximas horas Villa Mitre sumará un nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada.

La última incorporación de la Villa es el volante Lenadro David Fernández, quien se desempeña como volante izquierdo y tiene 31 años.

*Suspendidos

Finalmente, Olimpo no disputará los dos amistosos que tenía previsto para el domingo en Darregueira.

El aurinegro iba a medirse ante Gimnasia y el campeón de la Copa Fraternidad.