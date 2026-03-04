De emblema de Racing de Córdoba a refuerzo de Villa Mitre: Leandro Fernández llega “recomendado”

“Se fue nuestro jugador emblema”, sostienen distintos medios partidarios de Racing de Córdoba en las distintas redes sociales. Y la referencia es para Leandro Fernández, el último capitán en la edición 2025 de la Primera Nacional, que se despidió del club para convertirse en el decimotercer refuerzo de Villa Mitre de cara al Federal A que se avecina.

El talentoso volante creativo o punta, nacido hace 31 años en la localidad cordobesa de Almafuerte, llegó a un acuerdo con el tricolor y firmará un contrato por un año de extensión.

Conocido por el DT Diego Cochas cuando estuvo dirigiendo al académico cordobés, el 10 que ascendió con Racing a la segunda categoría del fútbol argentino en 2022 (tras vencer a la Villa por penales, 5-4 tras el 0-0 en el tiempo reglamentario) llega en buena forma física pese a que rescindió el vínculo con el albiceleste en el pasado mes de enero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como curiosidad, debutó en la Primera división de Belgrano el 18 de septiembre de 2016, en un 0-0 entre el Pirata y Olimpo, en el estadio que hoy se llama Mario Alberto Kempes y que tuvo a Nereo Champagne, arquero aurinegro, como gran figura.

Después de dejar el Celeste, donde disputó dos partidos en la elite de AFA, pasó por Crucero del Norte, Brown de Puerto Madryn, Las Palmas, Sportivo Las Parejas y Racing, a donde arribó en 2021 y se convirtió en referente (175 presencias y 12 goles).

El mediocampista zurdo fue una pieza clave en el crecimiento deportivo de la Academia, formando parte del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional y consolidándose como referente dentro y fuera de la cancha.