Sortearon el programa de partidos de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (ex Primera)
El torneo comenzará el 19 del corriente.
Se realizó este atardecer en dependencias de la Asociación Bahiense el sorteo de partidos correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (LBB Oro), ex Primera, que comenzará el jueves 19 del corriente.
En la fecha inaugural se enfrentarán Villa Mitre-Estudiantes, Leandro N. Alem-Pueyrredón, Napostá-Liniers, Pacífico-Estrella, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.
De esta manera, se repite el cruce en la fecha inaugural entre el tricampeón Villa Mitre y el albo.
Fecha 1
L.N. Alem-Pueyrredón
Villa Mitre-Estudiantes
Napostá-Liniers
Pacífico-Estrella
Barrio Hospital-Bahiense
Independiente-Olimpo
Fecha 2
Olimpo-L.N. Alem
Liniers-Villa Mitre
Bahiense-Independiente
Estudiantes-Pacífico
Pueyrredón-Napostá
Estrella-Barrio Hospital
Fecha 3
Villa Mitre-Pueyrredón
L.N. Alem-Napostá
Barrio Hospital-Estudiantes
Independiente-Estrella
Olimpo-Bahiense
Pacífico-Liniers
Fecha 4
Bahiense-L.N. Alem
Estrella-Olimpo
Estudiantes-Independiente
Pueyrredón-Pacífico
Liniers-Barrio Hospital
Napostá-Villa Mitre
Fecha 5
L.N. Alem-Villa Mitre
Barrio Hospital-Pueyrredón
Pacífico-Napostá
Independiente-Liniers
Olimpo-Estudiantes
Bahiense-Estrella
Fecha 6
Estudiantes-Bahiense
Pueyrredón-Independiente
Villa Mitre-Pacífico
Estrella-L.N. Alem
Liniers-Olimpo
Napostá-Barrio Hospital
Fecha 7
Barrio Hospital-Villa Mitre
L.N. Alem-Pacífico
Independiente-Napostá
Bahiense-Liniers
Olimpo-Pueyrredón
Estrella-Estudiantes
Fecha 8
Estudiantes-L.N. Alem
Villa Mitre-Independiente
Liniers-Estrella
Pacífico-Barrio Hospital
Pueyrredón-Bahiense
Napostá-Olimpo
Fecha 9
L.N. Alem-Barrio Hospital
Independiente-Pacífico
Olimpo-Villa Mitre
Estrella-Pueyrredón
Bahiense-Napostá
Estudiantes-Liniers
Fecha 10
Napostá-Estrella
Villa Mitre-Bahiense
L.N. Alem-Liniers
Pacífico-Olimpo
Pueyrredón-Estudiantes
Barrio Hospital-Independiente
Fecha 11
Independiente-L.N. Alem
Olimpo-Barrio Hospital
Liniers-Pueyrredón
Bahiense-Pacífico
Estrella-Villa Mitre
Estudiantes-Napostá
Forma de disputa
La forma de disputa será similar a como se venía jugando.
La diferencia, básicamente, radica en que habrá una sola promoción (penúltimo de Liga Oro con segundo de Liga Plata).
En el primer jugarán todos contra todos a dos ruedas.
Los cuatro primeros clasifican a cuartos y el resto empiezan a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.
El ganador de este tramo adquiere derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.
Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.
Los seis primeros clasifican directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegura el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.
En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo del ascenso.
Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.