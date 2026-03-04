Sortearon el programa de partidos de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (ex Primera)

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se realizó este atardecer en dependencias de la Asociación Bahiense el sorteo de partidos correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (LBB Oro), ex Primera, que comenzará el jueves 19 del corriente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la fecha inaugural se enfrentarán Villa Mitre-Estudiantes, Leandro N. Alem-Pueyrredón, Napostá-Liniers, Pacífico-Estrella, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.

De esta manera, se repite el cruce en la fecha inaugural entre el tricampeón Villa Mitre y el albo.

Fecha 1

L.N. Alem-Pueyrredón

Villa Mitre-Estudiantes

Napostá-Liniers

Pacífico-Estrella

Barrio Hospital-Bahiense

Independiente-Olimpo

Fecha 2

Olimpo-L.N. Alem

Liniers-Villa Mitre

Bahiense-Independiente

Estudiantes-Pacífico

Pueyrredón-Napostá

Estrella-Barrio Hospital

Fecha 3

Villa Mitre-Pueyrredón

L.N. Alem-Napostá

Barrio Hospital-Estudiantes

Independiente-Estrella

Olimpo-Bahiense

Pacífico-Liniers

Fecha 4

Bahiense-L.N. Alem

Estrella-Olimpo

Estudiantes-Independiente

Pueyrredón-Pacífico

Liniers-Barrio Hospital

Napostá-Villa Mitre

Fecha 5

L.N. Alem-Villa Mitre

Barrio Hospital-Pueyrredón

Pacífico-Napostá

Independiente-Liniers

Olimpo-Estudiantes

Bahiense-Estrella

Fecha 6

Estudiantes-Bahiense

Pueyrredón-Independiente

Villa Mitre-Pacífico

Estrella-L.N. Alem

Liniers-Olimpo

Napostá-Barrio Hospital

Fecha 7

Barrio Hospital-Villa Mitre

L.N. Alem-Pacífico

Independiente-Napostá

Bahiense-Liniers

Olimpo-Pueyrredón

Estrella-Estudiantes

Fecha 8

Estudiantes-L.N. Alem

Villa Mitre-Independiente

Liniers-Estrella

Pacífico-Barrio Hospital

Pueyrredón-Bahiense

Napostá-Olimpo

Fecha 9

L.N. Alem-Barrio Hospital

Independiente-Pacífico

Olimpo-Villa Mitre

Estrella-Pueyrredón

Bahiense-Napostá

Estudiantes-Liniers

Fecha 10

Napostá-Estrella

Villa Mitre-Bahiense

L.N. Alem-Liniers

Pacífico-Olimpo

Pueyrredón-Estudiantes

Barrio Hospital-Independiente

Fecha 11

Independiente-L.N. Alem

Olimpo-Barrio Hospital

Liniers-Pueyrredón

Bahiense-Pacífico

Estrella-Villa Mitre

Estudiantes-Napostá

Forma de disputa

La forma de disputa será similar a como se venía jugando.

La diferencia, básicamente, radica en que habrá una sola promoción (penúltimo de Liga Oro con segundo de Liga Plata).

En el primer jugarán todos contra todos a dos ruedas.

Los cuatro primeros clasifican a cuartos y el resto empiezan a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.

El ganador de este tramo adquiere derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.

Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.

Los seis primeros clasifican directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegura el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.

En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo del ascenso.

Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.