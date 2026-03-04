“Era un monstruo, lo vivía copiando”, dijo un ex Boca sobre el bahiense Rodrigo Palacio

Pablo Mouche supo ser campeón en Boca y una de las figuras en aquella época en la que Julio César Falcioni era el entrenador. Si bien es la etapa más recordada, lo cierto es que su ciclo en el club comenzó algunos años antes, rodeado de ídolos del club.

El exdelantero pasó por el stream Planeta Bostero y contó que fue lo que aprendió del puntero bahiense Rodrigo Palacio, compañero suyo en esos tiempos de oro para el pueblo boquense.

“Lo que copié de él eran las diagonales de adentro hacia afuera. Se ponía como intermedio entre el lateral y el central de cualquiera de los dos lados, era puro talento individual, porque no vi a otro delantero que haga lo mismo”, expresó el exfutbolista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, dio un detalle de cómo hacía la “Pala” para poder despistar a los rivales con sus corridas: “Se paraba medio “perdido” y picaba a la espalda del lateral. Era un monstruo“.

¿Cómo le fue a Pablo Mouche en Boca?

El delantero surgido de Estudiantes de Caseros fue parte del plantel xeneize desde el 2006 con Alfio Basile como DT. Jugó en el torneo de verano pero su estreno oficial llegaría de la mano de Carlos Ischia en el Clausura 2008.

En esa época, empezaron a aparecer importantes promesas de las inferiores y lograron muchísimo protagonismo en el título que se consiguió 6 meses después. El caso puntual de Mouche era que jugaba mucho en los segundos tiempos y tenía muy buena gambeta. En los años siguientes alternó mucho y para 2011 ya estaba afianzado como titular.

En 2012 era de los mejores del plantel y fue vendido al fútbol turco por una cifra millonaria. Jugó 139 partidos y metió 18 goles con la camiseta del Xeneize. Ganó los Aperturas 2008 y 2011 y la Copa Argentina 2012, pese a no estar para el partido definitorio.

El programa de stream “Planeta Bostero” se transmite de lunes a viernes de 17 a 18.30 en el canal de Youtube de Planeta Boca Juniors. Cuenta con la participación de Sangre Xeneize, Gustav Salvestrini y un gran equipo.