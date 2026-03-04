Cambios en el gobierno: Mahiques será ministro de Justicia en reemplazo de Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres altos funcionarios que quedaban del primer Gabinete de Javier Milei y que hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

La decisión estaba tomada desde hace algunos días. En particular, Cúneo salió del Gabinete en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado: que se quedaría hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo ayer el ministro saliente a otro integrante del Gabinete. Hoy estaba en agenda un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde se terminaron de materializar las condiciones de su corrimiento.

La llegada de Mahiques forma parte de un avance de la hermana presidencial sobre la cartera que Santiago Caputo comandó políticamente desde el inicio de la gestión a través de Amerio. El interés del karinismo por el ámbito judicial se disparó, entre otros motivos, a raíz de la aparición de las causas Libra y ANDIS. En ese sentido, la hermana comenzó a mantener contactos con el fiscal general de la Ciudad desde finales del año pasado. Lo estudió y decidió ponerlo como su principal responsable judicial.

Desde finales de 2019 que Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

El flamante ministro de Justicia es un fiel representante de lo que se denomina como “familia judicial”.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los primeros sucesos que indicaron que había un acercamiento entre los Mahiques y los Milei es que el Presidente envió su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para que el Congreso le renovara su cargo en Casación antes de que cumpla 75 años en noviembre.

Juan Bautista tiene un hermano llamado Ignacio que también orbita por el mundo judicial: es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y fue uno de los candidatos que sonó para poder acceder al juzgado federal de Mercedes. Su hermano mayor, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA. (Infobae)