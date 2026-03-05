Pacífico y el peso del oro; Espora festejó en Punta Alta y hoy se define la Copa Lito Fruet

Valentín Cortés resultó uno de los principales goleadores del verde. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pacífico mantuvo el invicto en el triangular, al vencer anoche a 9 de Julio, 83 a 79, esta vez como visitante.

Los cuartos: 16-21, 41-39 y 56-61.

En el verde, que jugará la LBB Oro, apareció la mano caliente de Tomás Bruni, con 16 puntos (incluídos cuatro triples), mientras que Valentín Cortés aportó 14, Francisco Mattioli 11 y tanto Branco Salvatori como Joaquín Larrandart terminaron con 8.

Branco Salvatori lucha con Rodrigo Blanco.

Por su parte, el albiazul -futuro participante de la LBB Plata- tuvo como principal anotador a Agustín Pena, con 17 puntos y lo siguió Bruno Rodríguez, con 16.

En tanto, Rodrigo Blanco sumó 13 y Luciano Vecchi, 9.

Agustín Penna, atrapado por Larrandart y Mattioli.

Las dos fechas restantes serán San Lorenzo-9 de Julio, mañana viernes y Pacífico-San Lorenzo, que cerrarán el martes.

Victoria de Espora

Espora venció anoche como local a Sporting, 73 a 64, en la segunda jornada del cuadrangular que se disputa en la vecina ciudad.

De esta manera, entre Ateneo y Espora será la definición del cuadrangular Héctor "Cacho" Cardesa, mañana viernes en el gimnasio Luis Polizzi.

Definen la Copa Lito Fruet

La segunda y última jornada se disputa en el Néstor y Raúl Barral, correspondiente a la Copa Lito Fruet.

En el primer turno y por el tercer puesto, el local Independiente recibe a Estudiantes, desde las 19.30, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.

El saludo entre Ariel Ugolini y Fernando Alfonso, dos de Pueyrredón.

Mientras que, desde 21.15, Leandro N. Alem y Pueyrredón definen el número 1, contralor de Eduardo Ferreyra, Ariel Di Marco y Leonardo Bressan.

El DT Pancho Jasen y el respaldo del banco de Alem.

En la fecha inaugural, Pueyrredón superó a Estudiantes, 73 a 70 y L.N. Alem a Independiente, 82 a 57.

Sorteo de la LBB Plata

La Asociación Bahiense realiza hoy el sorteo de partidos correspondiente a la LBB Plata (ex Segunda), desde las 19.

Respecto de la fecha de iniciación de los torneos, en menores será el sábado 14 de marzo; LBB Oro el jueves 19, LBB el viernes 20 y LBB el miércoles 25.

