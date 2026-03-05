Pacífico y el peso del oro; Espora festejó en Punta Alta y hoy se define la Copa Lito Fruet
Continúan los torneos preparatorios para las tres divisiones de los torneos que organiza la ABB.
Pacífico mantuvo el invicto en el triangular, al vencer anoche a 9 de Julio, 83 a 79, esta vez como visitante.
Los cuartos: 16-21, 41-39 y 56-61.
En el verde, que jugará la LBB Oro, apareció la mano caliente de Tomás Bruni, con 16 puntos (incluídos cuatro triples), mientras que Valentín Cortés aportó 14, Francisco Mattioli 11 y tanto Branco Salvatori como Joaquín Larrandart terminaron con 8.
Por su parte, el albiazul -futuro participante de la LBB Plata- tuvo como principal anotador a Agustín Pena, con 17 puntos y lo siguió Bruno Rodríguez, con 16.
En tanto, Rodrigo Blanco sumó 13 y Luciano Vecchi, 9.
Las dos fechas restantes serán San Lorenzo-9 de Julio, mañana viernes y Pacífico-San Lorenzo, que cerrarán el martes.
Victoria de Espora
Espora venció anoche como local a Sporting, 73 a 64, en la segunda jornada del cuadrangular que se disputa en la vecina ciudad.
De esta manera, entre Ateneo y Espora será la definición del cuadrangular Héctor "Cacho" Cardesa, mañana viernes en el gimnasio Luis Polizzi.
Definen la Copa Lito Fruet
La segunda y última jornada se disputa en el Néstor y Raúl Barral, correspondiente a la Copa Lito Fruet.
En el primer turno y por el tercer puesto, el local Independiente recibe a Estudiantes, desde las 19.30, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.
Mientras que, desde 21.15, Leandro N. Alem y Pueyrredón definen el número 1, contralor de Eduardo Ferreyra, Ariel Di Marco y Leonardo Bressan.
En la fecha inaugural, Pueyrredón superó a Estudiantes, 73 a 70 y L.N. Alem a Independiente, 82 a 57.
Sorteo de la LBB Plata
La Asociación Bahiense realiza hoy el sorteo de partidos correspondiente a la LBB Plata (ex Segunda), desde las 19.
Respecto de la fecha de iniciación de los torneos, en menores será el sábado 14 de marzo; LBB Oro el jueves 19, LBB el viernes 20 y LBB el miércoles 25.
