Liga Argentina: con la ilusión intacta, Bahiense del Norte arranca la última gira de la fase regular

Bahiense del Norte iniciará hoy el último Weekend de la fase regular de la Liga Argentina femenina de vóley, que marcará su futuro en la competencia de cara a los cruces que definirán al campeón y la permanencia.

El tricolor disputará hoy su primero de los tres partidos fuera de casa cuando visite a San Isidro.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio Quinquela Martin.

De momento, el equipo de nuestra ciudad ocupa la décima colocación con 10 puntos, siendo 8 los elencos que avanzarán a los cruces por el título. Los restantes 7, disputarán la ronda permanencia divididos en dos grupos.

El rival más próximo para Bahiense es Instituto de Córdoba, que suma 12 unidades, y mañana cruzará ante Bell.

En sus últimas presentaciones, ambas como local, el tricolor cayó ante San Lorenzo (3 a 1) y venció a Banco Provincia de La Plata (3 a 1).

Mientras que su rival de esta noche, dio el golpe al derrotar al líder Sonder (3 a 2) como local, en lo que significó la primera derrota para el líder de la competencia.

Esta victoria le permitió al albirrojo trepar a las séptima posición con 20 unidades.

*Cómo sigue

Tras el juego de esta tarde, Bahiense volverá a jugar el sábado ante Vélez Sarsfield, a las 21, en el estadio Ana Petracca.

Luego, el domingo, cerrará la fase regular ante Ferro, desde las 20, en el Multideportivo.

*Posiciones

Así está la tabla antes del comienzo de la octava fecha:

1) Sonder, 29 puntos.

2) Villa Dora, 25.

3) Boca, 24.

4) Bell, 24.

5) San Lorenzo, 24.

6) Gimnasia (LP), 23.

7) San Isidro, 20.

8) Ferro, 13.

9) Instituto, 12.

10) Bahiense, 10.

11) Banco Provincia (LP), 8.

12) Náutico, 7.

13) Ríver, 7.

14) Estudiantes (LP), 7.

15) Vélez, 7.