Cuando renovó la energía, Villa Mitre hizo la diferencia y terminó disfrutando

Le costó tres cuartos a Villa Mitre encontrarse con el juego, para terminar disfrutando y contagiando, en la victoria frente a Rocamora, 98 a 75, como local, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina,

El tricolor salía como favorito y con una producción ante Racing que respaldaba su buen presente. Claro, eso debía demostrarlo en la cancha.

Los dos triples de Harina en los primeros dos minutos y medio le dieron ventaja de 8-4.

El pibe Losada quedaba trabado en cada cortina y Fede lograba armar el tiro cómodo.

El 3-5 en triples global puso al tricolor 11-6 en 4m30.

Ese positivo inicio y el sentirse superior le jugó en contra al local.

Más allá de lo que generó la visita desde su defensa, Villa Mitre se mostró impreciso, dubitativo, propio de los equipos que no están metidos al 100%.

A la falta de efectividad le sumó la falta de segundas opciones. Después de sumar 3-5 en triples la Villa hizo 0-6, cerrando el cuarto 16-16.

Natualmente, este contexto le dio vida a Rocamora, que se animó, le jugó más duro al tricolor y logró pasar al frente, sacando 5 de luz.

Un par de triples de Fabián Sahdi maquillaron la actuación tricolor, que recortó y con parcial de 10-3 nuevamente pasó al frente 33-30.

La visita no encontró una fuerte oposición, la metió de tres puntos (6-12) y le dejó en claro a Villa Mitre que estaba en Bahía buscando la victoria. Al menos lo intentaría.

Y el 44-38 del primer tiempo tenía sabor a poco para el tricolor.

En el inicio del complemento poco cambió, porque Rocamora tuvo buenos porcentajes, jugó en la pintura y Villa Mitre, todo lo contrario: 46-45.

El tricolor no podía cambiar de ritmo, estaba un tanto aletargado. Necesitaba un golpe de efecto para empezar a disfrutar del juego y no terminar padeciéndolo.

Lo más positivo del 66-54 al término del tercer cuarto era que quedaba menos para el final.

Definitivamente, a esta altura, estaba claro que poco cambiaría hasta el cierre. Era cuestión de terminar una de esas noches que dejaban poco más que los dos puntos.

De todos modos, en el ida y vuelta del último cuarto el tricolor se fue recargando de energia con Alimenti, Tambucci, Lorca y Giménez, más el respaldo de Sahdi.

Ellos se encargaron de cambiar el ritmo, contagiar a la gente y terminar mucho mejor de lo que parecía poco antes.

Con ese envión llegará al domingo, cuando reciba a La Unión, el tercero de la tabla, un rival que será un buen parámetro para Villa Mitre, en esta lucha por seguir escalando posiciones.

Posiciones

1º) Provincial, 26 PJ (19 PG y 7 PP): 73% de victorias

2º) Central, 26 (19 y 7): 73%

3º) La Unión, 25 (17-8): 68%

4º) Quilmes, 26 (17-9): 65,3%

5º) Lanús, 28 (18-10): 64,2%

6º) Pico, 25 (16-9): 64%

7º) Gimnasia, 26 (16-10): 61,5

8º) Centenario, 25 (14-11): 56%

9º) Viedma, 27 (15-12): 55,5%

10º) Racing, 27 (13-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 27 (12-15): 44,4%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Unión, 27 (10-17): 37%

14º) Ciclista, 27 (9-18): 33,3%

15º) Rocamora, 25 (8-18): 32%

16º) Pergamino, 29 (6-23): 20,6%

17º) Dep. Norte, 26 (5-21), 19,2%