El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio Satelmet pronostica para este jueves 5 de marzo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 27.

En la mañana el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Este. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Este y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.



MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado y mayormente soleado. Poco cambio de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del sector Este.

Temperatura 13/22.