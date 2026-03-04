Vialidad Nacional anuncia mejoras en la deteriorada ruta de El Cholo

Vialidad Nacional (Distrito XIX) puso en marcha un operativo de intervención sobre la obra del Paso Urbano en la zona conocida como El Cholo, desplegando para ello maquinaria pesada y personal especializado de la propia repartición.

Las tareas comenzaron con la habilitación de un desvío de tránsito paralelo a la Ruta Nacional N° 33, paso previo indispensable para dar inicio a los trabajos de rehabilitación profunda sobre la calzada principal.

El plan de obra contempla la demolición de la infraestructura que presenta daños estructurales y el posterior reemplazo de sus bases; una vez consolidado el terreno, se procederá al volcado de nuevas capas de material asfáltico para lograr una terminación técnica similar a las mejoras ejecutadas meses atrás en la Ruta Nacional N° 35.

Más allá de la recuperación del pavimento, el proyecto integral incluye labores de mantenimiento y reparación en el sistema de alcantarillas y en las banquinas de todo el sector.

"Esta intervención busca optimizar la transitabilidad en el tramo comprendido entre la rotonda de Don Bosco y el nudo de las rutas nacionales N° 3 y N° 33", señalaron las fuentes consultadas.

Según estimaciones oficiales, el tiempo de ejecución se extenderá entre tres y seis semanas, aunque el plazo final quedará sujeto a las condiciones climáticas que se registren en la región durante los próximos días.

En cuanto a la circulación vehicular, las autoridades reforzaron la señalización con cartelería informativa y la presencia de banderilleros de para guiar a los conductores. Si bien el tránsito sobre la calzada original se habilitará de forma intermitente de acuerdo con las necesidades técnicas del avance de obra, se recomienda circular por el desvío con extrema precaución.