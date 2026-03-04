Capturan a un hombre por tres delitos en menos de 24 horas

Un delincuente de 20 años fue capturado en Punta Alta por varios delitos cometidos en menos de 24 horas.

Se trata de Maicol Carlo, de quien se constataron delitos como violación de domicilio y dos robos.

Según se indicó, el primer hecho se dio en la madrugada de este miércoles, sobre las 4, cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad por haber ingresado en una vivienda de Juan José Paso al 3.000. La voz de alarma la dio uno de los habitantes de la casa, quien siguió a Carlo hasta que la policía logró su aprehensión.

Al recuperar su libertad horas después, sobre las 14.40, en una remisería ubicada en las cercanías de la comisaría puntaltense sustrajo una billetera con dinero en efectivo que estaba en el interior de un vehículo. El chofer del auto dio aviso a la policía y comenzó a perseguirlo. Finalmente, fue atrapado en Estrada y 9 de Julio.

Cuando se encontraba nuevamente en la sede policial, una mujer aportó pruebas fílmicas, que mostraban al delincuente robando dinero en efectivo de un auto estacionado en Sáenz Peña al 700. Esto habría ocurrido antes de robar al remisero.

La causa, en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15, está caratulada como Hurtos Reiterados. Se suma a la primera que tenía desde el miércoles, por Violación de domicilio.