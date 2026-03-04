Puerto Belgrano recordó al padre de la Armada

La Armada rememoró ayer el 169° aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown, considerado el padre de la Marina de guerra nacional, con un acto en la plaza Juncal de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB).

El acto fue encabezado por el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante José Martí Garro, acompañado por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, el comandante de la Tercera División del Ejército, general de brigada Eduardo Maldonado, y el jefe de la base, capitán de navío Rodrigo Márquez.

Asistieron además funcionarios, concejales y referentes de instituciones locales, representantes gremiales, veteranos de Malvinas e invitados especiales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En esta fecha conmemoramos 169 años de su paso a la inmortalidad, pero más aún celebramos su vida, su legado y la huella indeleble que dejó en la historia de nuestra Nación. La historia naval argentina tiene en Brown su génesis. En tiempos de la independencia, cuando la joven Nación carecía de una Fuerza marítima organizada, fue él quien asumió el desafío de enfrentar con recursos escasos a Escuadras poderosas, pero con una voluntad inquebrantable. Su liderazgo dio forma a la Primera Escuadra patriota, y con ella se libraron combates que marcaron el rumbo de nuestra soberanía", expresó el capitán Sergio Baiocco durante el discurso alusivo a la fecha.

"Cada 3 de marzo nos convoca a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza. Recordamos al Almirante Guillermo Brown no solo como un héroe del pasado, sino como un guía del presente y del futuro. Que su vida nos inspire a ser mejores marinos, mejores ciudadanos y mejores servidores de la Patria. Que su legado nos recuerde que cada acción, cada guardia, cada misión, por pequeña que parezca, contribuye a la grandeza de la Armada y al fortalecimiento de la Nación", concluyó.

Luego, el contralmirante Martí Garro, junto con los comandantes de la Flota de Mar, contralmirante Pablo Basso, y de la Infantería de Marina, comodoro de marina Carlos Gómez Nolasco, depositaron una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al prócer naval.

La ceremonia finalizó con la Banda de Música de Puerto Belgrano tocando "Amazing Grace" acompañada por una gaita, la tradicional Marcha de San Patricio y la Marcha de la Armada.