Lanzan Escena MCR, programa estímulo para bandas locales

La primera edición del programa cultural Escena MCR, con la presentación de bandas de música locales, comenzará este viernes, desde las 19, en la plaza General Belgrano del centro puntaltense.

El programa es organizado por el Municipio de Coronel Rosales para "abrir el escenario a los proyectos musicales de nuestro distrito", con acceso libre y gratuito.

El escenario, que se montará en la plaza céntrica, recibirá en esta primera edición a Aires de Mar, Los Ingalls y Forja, con propuestas musicales variadas.

"Habrá sonido e iluminación profesional, en un espacio especialmente pensado para impulsar, visibilizar y acompañar a los artistas locales", señalaron desde la comuna.