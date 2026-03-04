Monte Hermoso: dos aprehendidos por robar en un parador de la playa

Dos personas con domicilio en Bahía Blanca fueron aprehendidas por la Policía de Monte Hermoso, acusadas de robar en un parador playero.

El hecho se descubrió en los primeros minutos de hoy, cuando desconocidos dañaron una ventana y el cerramiento de chapa del local Vibras de Verano, ubicado en la bajada náutica de Villa Caballero, en cercanías de Sauce Grande.

Se trata de Jonathan Acosta, de 36 años, y Alejandro Rojas, de 25, quienes fueron imputados del delito de robo.

Los uniformados les secuestraron 6 botellas de cerveza, una de licor y un taladro atornillador inalámbrico.

Todo el material fue reconocido como propio por la dueña del parador, una joven de 25 años.

En el caso se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.