Piden incorporar al calendario escolar de la Provincia la Batalla de Carmen de Patagones

En las últimas horas, la senadora Nerina Neumann Losada (UCR) presentó un proyecto de Ley para incorporar al calendario escolar de la provincia, la Batalla del 7 de marzo de 1827, desarrollada en Carmen de Patagones.

Además, le pidió al Poder Ejecutivo provincial que intervenga ante la Nación para que, mediante la sanción de la normativa correspondiente, se reconozca la importancia histórica de la “Batalla de Carmen de Patagones”.

"Esta gesta forma parte de la identidad del pueblo maragato y de la historia de nuestro país. Creemos que merece tener el reconocimiento que le corresponde en la memoria colectiva de los argentinos”, expresó la autora de los proyectos.

Uno de los proyectos propone que el Poder Ejecutivo provincial se comunique con el Congreso de la Nación con el objetivo de promover el reconocimiento de la importancia histórica de la Batalla de Carmen de Patagones, ocurrida el 7 de marzo de 1827, incorporando este acontecimiento al calendario de fechas patrias, declarando feriado nacional inamovible esa fecha y reconociendo a la comarca como Lugar Histórico Nacional.

La segunda iniciativa solicita que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires incorpore esta gesta al calendario escolar, con el objetivo de que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre este episodio clave de la historia nacional.

La Batalla de Carmen de Patagones se produjo en el marco de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil. En ese contexto, fuerzas imperiales intentaron tomar el puerto y el fuerte de Carmen de Patagones, un punto estratégico sobre el río Negro. Sin embargo, las fuerzas nacionales junto a vecinos y gauchos de la región lograron derrotar a las tropas invasoras en el Cerro de la Caballada, consolidando así un episodio histórico clave para la afirmación de la soberanía argentina en la Patagonia.

En Carmen de Patagones, cada 7 de marzo se celebra la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, una celebración que recuerda la histórica victoria y que mantiene viva una tradición profundamente ligada a la identidad y el orgullo de la comunidad.

"Reconocer y difundir estos hechos también es una forma de fortalecer nuestra identidad y poner en valor la historia de nuestros pueblos”, concluyó la legisladora.