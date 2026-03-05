Juan Cruz Zara analizó el Panamericano de Argentina y contó cómo "acercó" a Bahía hasta Paraná

Ya instalado en Paraná, el bahiense Juan Cruz Zara analizó el subcampeonato obtenido con el seleccionado argentino de sóftbol, en el certamen disputado días atrás en Montería, Colombia.

Aunque cayó en la final ante México (1 a 0) el combinado nacional, que también contó con los locales Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, logró los objetivos con los que llegó al certamen, clasificando a los Juegos Panamericanos Lima 2027, al Mundial y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Obviamente que queríamos ganar ese último partido, pero el equipo jugó muy bien. Son torneo duros y quedar segundos es importante", contó Juan en El Diario Deportivo.

"El objetivo del torneo fue cumplido. Obviamente que cuando estás en la final la querés ganar, pero es un extra. La verdad que jugamos muy bien, el equipo levantó. El año pasado no había sido bueno, nada que ver a este año y se jugó muy bien", agregó el bahiense de ? años, quien supo ser -entre otras cosas- campeón Mundial (2019) y Panamericano con la Selección.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pese al traspié en el juego final, la Selección había vencido a México durante la ronda inicial por 11 a 0, algo que también analizó Juan.

"Me parece que estuvimos mas tensionados que otros juegos, nos ganó un poco la ansiedad de querer arrancar ganando. Cuando nos soltamos, quedó para cualquiera pero quedó para el lado de ellos", reconoció.

Este subcampeonato de Argentina es otro paso en este proceso de restructuración del equipo, que supo ser campeón continental en 2022 (con un cuadrangular decisivo Zara en la final ante Canadá) y 2024 (también con Juan en el equipo y tras derrotar a Venezuela).

"Fue un torneo muy bueno, comparado con los dos que tuvimos el año pasado. Con algunas caras nuevas también. Eso habla muy bien de que no bajamos los brazos, entendimos los errores y lo pudimos mejorar. Ojalá sigamos por ese camino", se ilusionó Juan, quien fue elegido en el equipo ideal del último Panamericano.

A sus 32 años y con un palmarés de lujo a nivel Selecciones y clubes, Juan admitió que vive estas experiencias de otra manera.

`"De grande lo disfrutás más, de chico te enojás, tenés menos tolerancia", ademitió.

"No lo normalicé jugar en la Selección porque hay mucha gente que quisiera estar en ese lugar y ponerte esta camiseta. Siempre le damos ese respeto al Seleccionado", reconoció.

Pese a irse de nuestra tierra de joven detrás de su sueño con el sóftbol, Juan es uno de los grandes referentes de este deporte en nuestra ciudad y uno de los grandes espejos para los chicos que comienzan a batear en las canchas bahienses.

Instalado desde hace un tiempo en Paraná y hasta jugando más de una temporada en el exterior, él encontró la manera de tener a Bahía siempre presente: así se llama el gimnasio que instaló en la ciudad entrerriana de un tiempo a esta parte.

"Me vine desde muy chico y la decisión fue plenamente deportiva y tiene sus consecuencias, porque dejás cosas en el camino. Me pareció algo lindo ponerle ese nombre al gimnasio", contó.

Mirá la nota completa: