Panamericano U18: el debut triunfal de Argentina y las sensaciones de Juan Cruz Zara, un invitado de lujo

Luego de un emotivo acto inaugural, la selección argentina U18 venció ayer a Perú, por la primera fecha del Campeonato Panamericano U18 de sóftbol que se juega desde ayer y hasta el próximo sábado en Bahía Blanca.

El combinado nacional se impuso por 5 a 0 en cancha del Parque de Mayo, que lució colmada y con un gran ambiente para el estreno.

El equipo albiceleste, que cuenta con cinco bahienses en el plantel, anotó una carrera en la primera salida, dos en la tercera y otras más en quinta y en la séptima.

El momento de más emoción y festejo se dio cuando Matías Clara logró el primer home run de la noche y el torneo, al batear por fuera de la cancha en el quinto inning.

Esta noche y al igual que toda la semana (menos el miércoles), Argentina se presentará en el último turno del día (a las 20) ante Canadá.

La jornada de hoy tendrá otros dos partidos y comenzará a las 14 con el duelo entre Guatemala y Perú y continuará a las 17 con Venezuela contra Perú.

*Un lujo

El bahiense Juan Cruz Zara fue uno de los grandes invitados ayer, para formar parte del acto inaugural que dio el puntapié a la competencia.

El campeón mundial llegó a nuestra ciudad desde Paraná y fue parte importante de la ceremonia ya que le puso voz e imagen a un emotivo video que le habló a los jugadores argentino y fue el encargado de finalizar el acto con un "bienvenidos" a todos los presentes que coparon la cancha del Parque de Mayo.

"Esto es hermoso. Ver la cancha que yo venía desde chiquito así, repleta, llena de gente, con tanto movimiento. Más todavía con todo lo que vivieron en marzo, que fue durísimo, es muy hermoso" , remarcó Juan en diálogo con La Nueva. luego de sacarse fotos con algunos fanáticos que agradecían su presencia.

"Es muy emocionante todo esto, vi a mucha gente que no veía hace mucho tiempo. Es muy lindo", agregó Juan Cruz.

Además, contó cómo fue la idea del video.

"Cuando me dijeron me puse muy contento, le puse todas las ganas, espero que haya salido bien", señaló.

También se ilusionó con que este torneo en Bahía sea clave para el futuro de la disciplina en nuestra ciudad.

"Va a ser algo grande, una elevación para el deporte, ojalá que muchos chicos se acerquen, sobre todo del colegio que vengan esta semana a ver el torneo porque va a estar muy bueno", se ilusionó.

En cuanto al equipo nacional U18 dijo que "los chicos están muy bien y con muchas ganas, ojalá sea un lindo torneo para ellos".

"Ojalá que lo que me tocó vivir a mí ellos también lo vivan estos chics por muchos años más y mucho más los chiquitos de Bahía", pidió Juan, un invitado de lujo en una noche muy especial.

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juanjo Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los convocados son: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítes, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Lunes

14.00: Guatemala vs. México

17.00: Venezuela vs. Perú

20.00: Canadá vs. Argentina

Martes

14.00: México vs. Venezuela

17.00: Perú vs. Canadá

20.00: Argentina vs. Guatemala

Miércoles

14.00: Canadá vs. México

17.00: Guatemala vs. Venezuela

Jueves

14.00: México vs. Perú

17.00: Guatemala vs. Canadá

20.00: Venezuela vs. Argentina

Viernes

14.00: Perú vs. Guatemala

17.00: Venezuela vs. Canadá

20.00: México vs. Argentina

Sábado

10.30: partido por el quinto puesto

13.30: partido por la medalla de bronce

16.30: partido por la medalla de oro