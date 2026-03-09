Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes se despidieron del programa

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina dejó una fuerte sorpresa para el público: Chino Leunis y La Joaqui fueron eliminados este lunes 9 de marzo, en una noche marcada por la tensión y las decisiones difíciles del jurado.

El desafío final de la jornada puso a prueba la creatividad, la técnica y el manejo de los tiempos de los participantes, quienes debieron presentar platos de alto nivel para convencer al exigente jurado del programa.

Sin embargo, tras la degustación y la devolución de los chefs, las preparaciones del conductor y la cantante no lograron destacarse, lo que terminó sellando su salida de la competencia gastronómica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una despedida emotiva

La eliminación generó sorpresa entre los seguidores del programa, ya que tanto Leunis como La Joaqui se habían convertido en participantes muy queridos dentro de la cocina más famosa de la televisión.

Al momento de despedirse, ambos agradecieron la experiencia y el aprendizaje que les dejó el reality, además del cariño del público y de sus compañeros, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con la salida de dos competidores en la misma noche, MasterChef Celebrity entra en una etapa cada vez más exigente, en la que los participantes que continúan en carrera deberán redoblar esfuerzos para evitar quedar fuera del certamen.

El programa, que combina entretenimiento y gastronomía, continúa consolidándose como uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina, con desafíos cada vez más complejos y eliminaciones que mantienen en vilo a los televidentes. (con información de NA)