Messi no tiene techo: el futbolista más decisivo del mundo según el CIES

El paso del tiempo parece no afectar la voracidad de Lionel Messi. Según el último informe semanal del Observatorio de Fútbol CIES, elaborado por los especialistas Raffaele Poli, Roger Besson y Loïc Ravenel, el astro argentino se posiciona como el jugador más influyente del planeta tras analizar 67 ligas profesionales durante el último año.

Los números fríos ya son impactantes, habida cuenta que Messi lidera la tabla global con 59 contribuciones directas de gol, desglosadas en 37 tantos y 22 asistencias vistiendo la camiseta del Inter Miami.

Para tomar dimensión de su dominio, supera por 17 unidades a su perseguidor más cercano en términos puramente cuantitativos, consolidando un liderazgo absoluto en la Major League Soccer y a nivel mundial.

La vigencia en la élite

El estudio del CIES no se queda solo en la superficie de las estadísticas básicas. Para nivelar la balanza entre ligas de distinta jerarquía, los investigadores utilizan un método de ponderación basado en el coeficiente deportivo de los partidos disputados. Incluso aplicando este riguroso filtro de calidad, Messi mantiene el primer puesto con una puntuación de 66.3.

Debajo del capitán argentino, la pelea es feroz entre las grandes figuras del fútbol europeo. Kylian Mbappé escolta al líder con 65.4 puntos y 41 contribuciones, seguido de cerca por Harry Kane, quien suma 64.5 puntos tras participar en 42 goles.

En un escalón diferente aparece Michael Olise, quien destaca en el informe con un registro de 22 asistencias, demostrando su capacidad como generador de juego.

Juventud vs. Experiencia: Los extremos del Top 100

El informe también pone el foco en la brecha generacional que atraviesa el fútbol actual. Mientras que el joven maravilla del Barcelona, Lamine Yamal, logra meterse en el top 100 con tan solo 18 años y 29 contribuciones de gol, el club de los veteranos demuestra que la jerarquía no tiene fecha de vencimiento.

Junto a Messi y Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años registra 31 contribuciones en el Al-Nassr, aparece un nombre conocido para el fútbol sudamericano: Fernando Zampedri. El delantero de la Universidad Católica de Chile, a sus 38 años, se mantiene entre los más decisivos del mundo con 26 participaciones directas en goles, reafirmando su vigencia en el continente.

En el desglose de los datos figuran otros nombres que compiten o han pasado por ligas de nuestra región con gran éxito. El colombiano Luis Suárez brilla con 37 contribuciones y un índice de 45.7, mientras que Giorgian de Arrascaeta se mantiene como el referente del Flamengo con 30 participaciones clave.

También destacan Evander da Silva en el FC Cincinnati y representantes de la liga peruana como Alex Valera de Universitario y Facundo Callejo de Cusco FC, quienes logran posicionarse con fuerza en este prestigioso listado internacional.