La venta de autos 0km se derrumbó en febrero a nivel mensual e interanual

El patentamiento de autos cayó un 5,7% interanual durante febrero, hasta las 42.026 unidades, y se desplomó más de un 35% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El descenso de febrero respecto al mismo mes del 2025 significó que se vendieron 2.540 vehículos menos que los 44.566 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 36,8%, ya que en enero se habían patentado 66.454 rodados.

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 108.480 unidades, lo que representa un 4,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 114.086 vehículos.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "febrero ha sido un mes complejo, para tomar decisiones comerciales, tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales”.

A pesar de este escenario, remarcó que “desde ACARA continuamos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año será con un buen nivel de actividad y de crecimiento”.

De cara a lo que viene, Beato expresó que “luego de la reforma laboral, seguimos ahora con mucha atención todo lo relacionado al capítulo impositivo, que junto con la baja de tasas, que parece haber venido para quedarse, nos hacen ser optimistas de cara a los próximos meses".

Entre las marcas, Volkswagen lideró en el segundo mes del año con 5.898 unidades vendidas, seguido por Fiat (5.127) y Toyota en el podio (4.991). Por detrás aparecen Ford (3.763), Peugeot (3.333), Chevrolet (3.225), Renault (3.174), Citroen (1.487), Nissan (1.281) y Jeep (920).

En relación a los modelos, el liderazgo de patentamientos en febrero fue nuevamente de la Toyota Hilux con 2.212 unidades, el segundo lugar lo ocupó el Fiat Cronos con 2.026 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 1.915 unidades registradas.

Ranking de patentamiento de modelos en febrero