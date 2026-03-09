El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 10 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco y húmedo a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y soleado, con viento leve del norte rotando al este. El índice de radiación UV se prevé muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, será templada con cielo despejado, y se espera para la medianoche del miércoles una temperatura de 23 grados.

