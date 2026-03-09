El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 10 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 10 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco y húmedo a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y soleado, con viento leve del norte rotando al este. El índice de radiación UV se prevé muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será templada con cielo despejado, y se espera para la medianoche del miércoles una temperatura de 23 grados.