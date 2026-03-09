Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.442,00 para la venta y de $1.389,78 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,22% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440,00 (+0,70%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.440 (+0,34%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.872,00 (+0,34%); el MEP cotiza a $1.435,50 (-0,14%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.435,50 (-0,01%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 593 puntos básicos (+3,13%).