Con operativo de seguridad, los jóvenes festejaron el UPD en Bahía Blanca

El tradicional Último Primer Día (UPD), celebrado por estudiantes secundarios que comienzan su último año escolar, se desarrolló durante la madrugada en Bahía Blanca sin que se registraran incidentes.

Si bien en distintos sectores del centro se escucharon petardos durante los festejos, hasta el momento no se reportaron situaciones de violencia ni disturbios.

Para la ocasión se dispuso un operativo especial que incluyó alrededor de 70 efectivos policiales, pertenecientes a la Jefatura Departamental, las comisarías Primera, Segunda y Séptima, la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y el Comando de Patrullas.

Además, se realizaron controles en las inmediaciones de los boliches Pajas Bravas y Arizu, mientras que también se dispuso presencia en la zona de Rosario y Cuyo, aunque finalmente no se registraron concentraciones en ese lugar. Los operativos contaron con apoyo de personal de Tránsito Municipal.

Tras la salida de los boliches, efectivos acompañaron a los jóvenes —tanto a pie como en algunos colectivos contratados— hasta Plaza Rivadavia, donde continuaron los festejos.

Según se informó, durante la celebración en la plaza se realizaron controles para evitar peleas o disturbios.

El UPD es una tradición que se repite cada año entre los estudiantes que comienzan su último ciclo en el nivel secundario. Los jóvenes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases para celebrar juntos la llegada de su último año escolar.