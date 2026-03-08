El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo para este lunes por tormentas en Bahía y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde de este lunes por tormentas sobre Bahía Blanca y parte del sudoeste bonaerense.

El aviso climático abarca, además de nuestra ciudad, los distritos de Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino y Monte Hermoso

"Se espera que, durante el lunes 9/3, los municipios en amarillo y gran parte de la zona DC 6 se vean afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mas intensas se esperan entre las 12 y 18 hs", explicó el SMN.

"Estas estarán acompañadas principalmente por chaparrones de lluvia intensos de corta duración, y en menor medida ocasional caída de granizo y ráfagas localizadas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual", completó.

Como suele suceder ante estas situaciones, desde el organismo les piden a los vecinos que sigan las siguientes recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.