Diputados distinguió a las enfermeras que salvaron a bebés en las inundaciones de Bahía Blanca

La Cámara de Diputados otorgó este martes la máxima distinción Juan Baustita Alberdi a las enfermeras de Bahía Blanca que lograron salvar a los bebes recién nacidos en plena catástrofe de las inundaciones producidas el 7 de marzo de 2025.

La ceremonia se realizó en el distinguido Salón de Pasos Perdidos y estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la legisladora Karina Banfi; el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornorini, y las enfermeras del servico Neonatología del Hospital Penna.

El homenaje fue organizado por la Secretaría de Cultura, a cargo de Flavia Aleman, a propuesta de la legisladora oriunda de Bahía Blanca, para dar un reconocimiento a las enfermeras que en medio del brutal temporal salvaron las vidas de los bebes internados en el servicio de neonatología.

Previo al acto Menem recibió a las enfermeras en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, en un encuentro donde participaron legisladores de otras fuerzas políticas.

El acto comenzó con un emotivo video donde se proyectaron imágenes de la tragedia y del accionar de las enfermeras para salvar a los bebes que están internados en el Hospital Pena.

Al hablar en el acto Banfi señaló que “los bahienses sabemos de viento, de tornados y de polvo en días de verano. Poco de agua, siempre llovió poco en Bahía. Las lluvias torrenciales son un fenómeno de estos tiempos. el 7 de marzo de 2025, la ciudad y sus alrededores sufrieron una terrible tragedia. Amaneció con lluvias intensas, continuó con corrientes de aguas incontrolables, barrios anegados, comercios inundados, hogares arrasados”.

“En medio de la incertidumbre, del miedo y del caos, hubo quienes no dudaron un segundo en quedarse donde más se las necesitaba. Las imágenes de las primeras horas eran espeluznantes. Y ahí estaban ellas, las enfermeras y profesionales del Servicio de Neonatología del Hospital “Dr. José Penna” eligieron permanecer al lado de los más frágiles entre nosotros: los recién nacidos”, expresó. (con información de NA)