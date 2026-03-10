Homicidio del abuelo al nieto: Casación planteó una leve atenuación de la pena

El Tribunal de Casación Penal confirmó el veredicto condenatorio del jurado que evaluó el ataque a tiros de Domingo Faustino Verna a su nieto, Brian Alexis Verna Batalla, aunque consideró apropiada una atenuación de la pena.

De esa manera, el Tribunal en lo Criminal Nº 1, a cargo del fallo que dispuso 4 años de prisión para el abuelo por homicidio con exceso en la legítima defensa, fijó una audiencia de mensura para el próximo 21 de abril.

En esa diligencia, según se aclaró, se reunirán las partes en pugna para realizar sus planteos y el juez Hugo De Rosa fijaría luego la sanción definitiva y, eventualmente, la modalidad de cumplimiento de la pena.

La Sala III de Casación entendió que corresponde incluir como atenuante de su conducta la disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, según la conclusión de un informe psiquiátrico.

El juez Ricardo Borinsky pretendía directamente bajarle la condena de 4 años a 3 años y medio de prisión, aunque sus colegas Víctor Violini y Ricardo Maidana (por mayoría) ordenaron mandar el caso nuevamente a Bahía para la citada audiencia de mensura.

Cualquiera sea la sanción final a Verna, se estima que, por su edad (mayor de 70 años), la cumpliría bajo arresto domiciliario.

El hecho, de gran repercusión nacional y hasta internacional, se registró la tarde del 13 de junio de 2022, frente a la casa del abuelo, en Jauretche al 2.700, esquina Pasaje Juan Carlos Cobián de nuestra ciudad.

En contexto de una relación desgastada y en circunstancias en que su nieto Brian intentaba ingresar a patadas al garaje, Domingo Verna salió con un revólver calibre 32 y le aplicó 5 disparos a quemarropa que provocaron la muerte del joven de 29 años.

El hombre fue imputado de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.