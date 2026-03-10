Se cumplieron todas las expectativas con el "Torneo de la Mujer" de Newcom

La alegría de las chicas de Valkyrias.

Unas 200 jugadoras participaron el fin de semana del "Torneo de la Mujer" de Newcom, organizado por Valkyrias.

En un marco de camaradería y encuentro, las mujeres jugaron y disfrutaron de la fiesta newconera, a la cual se sumaron muchos espectadores que van descubriendo esta disciplina directamente emparentada con el vóley.

En la categoría +60 el podio estuvo integrado por dos equipos de la ciudad: 1º) Valkyrias, 2º) Armonía A y 3º) Las Pumas Serranas, integrado por jugadoras de la comarca.

En la categoría +40 el primer puesto lo obtuvo Newen A equipo proveniente de Viedma, segundas fueron Las porfiadas de Beltrán (Río Negro) y el tercer puesto quedó para Las Villanas de Villalonga.