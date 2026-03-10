Manuel Córsico, el mejor argentino en los 10K de Cipolletti: "Fue un finde impecable"

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El bahiense Manuel Córsico continúa sumando buenos resultados en el atletismo nacional e internacional, al concretar este fin de semana un positivo segundo puesto en la 40ª edición de la carrera Ciudad de Cipolletti, el inicio del circuito 2026 de 10K.

La prueba principal contó con 1100 inscriptos, entre profesionales y corredores experimentados, y fue ganada por el brasileño Wendell Jerónimo Souza entre los varones y la santiagueña Nélida del Carmen Peñaflor entre las damas.

Souza frenó los cronómetros en 29:51 y se quedó con la victoria por segundo año consecutivo. Córsico, el mejor entre los argentinos, hizo 30:11. El podio lo completó Nahuel Di Leva (30:17).

"Salí rápido, a mi ritmo, y en el kilómetro 6,5 más o menos el brasilero se fue un poco. Después me alcanzaron dos chicos, el colombiano y Nahuel Di Leva, pero en el 8,5 tenía un cambio más y ahí me despegué. Terminé como primer argentino y segundo en la general, así que me volví contento, sin ningún dolor ni nada por el estilo. Fue un finde impecable", le contó Manu a La Nueva.

"El de Cipolletti es un circuito certificado, muy rápido. Aunque fue un día de calor, con mucha humedad, así que estuvo muy duro para correr", agregó.

Más atrás llegaron el colombiano Javier Peñaloza (30:25), y los argentinos Pablo Toledo (30:29), Gianfranco Presti (30:30), Eulalio Muñoz (30:31), Lautaro Iraola (30:40), Mauricio Garzón (30:42) y Alexis Corrías (30:45).

Peñaflor, por su parte, ganó con 33:01, estableciendo un nuevo récord femenino del circuito.

La temporada de Córsico

El bahiense comenzó el año logrando el tricampeonato en el Circuito de Reyes, en nuestras calles, la noche del 5 de enero, marcando 25:17 (son 8472 metros).

A las 48 horas se presentó en la largada de la 52° Corrida de San Fernando, la histórica competición que une Punta del Este con Maldonado, y frenó el cronómetro primero en 30:09 para los 10K.

Luego, el 17 de enero, conquistó por segundo año consecutivo los 10K de Mar del Plata, con una marca de 30:05.

Ya en febrero, el sábado 7, corrió los 8K de la Doble San Antonio en Piriápolis en 24:42 y llegó tercero detrás de Laureano Rosa (24:17) y Martín Cuestas (24:20).

En lo sucesivo, Córsico evaluará las próximas competencias con posibilidades de asistir al Supernova 10K (en el paseo costero de Vicente López, el domingo 12 de abril) y la media maratón de Santa Rosa (domingo 19 de abril).