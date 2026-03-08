Canotaje: Agustín Vernice comenzó el año siendo tricampeón nacional

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Se desarrolló hasta el fin de semana en el lago de la ciudad de Colón el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Velocidad del cual fue parte el mejor exponente de la actualidad, Agustín Vernice.

El olímpico, nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, se adjudicó las pruebas de K1 1000, K1 500 y K1 300 ratificando su vigencia y liderazgo dentro del canotaje nacional y dando un paso más rumbo a su gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

También sobresalieron en la competencia, que concretó 298 regatas de diferentes categorías y distancias, el viedmense Aramís Sánchez Ayala y la sampedrina y tres veces olímpica Brenda Rojas.

La actividad de Vernice comenzó el miércoles con la serie de K1 1000 que ganó, estableciendo un tiempo de 3:16.39.

Esa primera colocación le dio la posibilidad de disputar directamente la final, al día siguiente: allí, con 3:22.94, se quedó con la prueba por sobre el viedmense Vicente Vergauven (3:24.64) y el paranaense Bautista Itria (3:27.42).

Ese mismo día corrió la serie de K1 500, que obtuvo con 1:41.12. Un par de horas después ganó la semifinal, frenando los cronómetros en 1:38.37.

También el jueves, ganó la semifinal (no hubo series) de K1 300 con un tiempo de 0:55.18.

Ya el viernes, se impuso en la final de K1 500 con 1:39.23, dejando atrás por casi dos segundos al escobarense Manuel Orero (1:41.31) y a Baltazar Itria (1:41.74), hermano de Bautista.

Finalmente, se impuso en la final de K1 300 con 0:54.68, siendo escoltado por Orero (0:55.19) y por el nativo de la localidad de Maquinista Savio, Mauricio Acuña (0:55.59).

"Terminé contento, pude sentirme cómodo compitiendo técnica y mentalmente, pese a que por la época del año no llegué en la mejor condición física. La preparación es para las Copas del Mundo, pero pude sortear bien el selectivo y cumplir con los objetivos", comentó Agustín en diálogo con La Nueva.

A futuro, Vernice tiene previsto afrontar tres Copas del Mundo (8 al 10 de mayo en Hungría, 14 al 17 de mayo en Alemania y 9 al 12 de julio en Canadá), el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).

Todos los ganadores en Senior

K1 1000 – Varones

Agustín Vernice

K1 1000 – Damas

Brenda Rojas

K1 500 – Varones

Agustín Vernice

K1 500 – Damas

Brenda Rojas

K1 300 – Varones

Agustín Vernice

K1 300 – Damas

Brenda Rojas

K1 200 – Varones

Manuel Orero

K1 200 – Damas

Magdalena Garro

C1 1000 – Varones

Aramís Sánchez Ayala

C1 1000 – Damas

Sabrina Zuccoli

C1 500 – Varones

Aramís Sánchez Ayala

C1 500 – Damas

Sabrina Zuccoli

C1 300 – Varones

Aramís Sánchez Ayala

C1 300 – Damas

Tais Trimarchi

C1 200 – Varones

Aramís Sánchez Ayala

C1 200 – Damas

Tais Trimarchi

K2 1000 – Varones

Juan Ignacio Cáceres-Lautaro Varela

K2 1000 – Damas

Lara Abud-Micaela Maslein

K2 500 – Varones

Baltazar Itria-Bautista Itria

K2 500 – Damas

Brunella Pedrotti-Micaela Maslein

K2 500 – Mixta

Bautista Itria-Micaela Maslein

K2 200 – Varones

Rocco Bolan-Mauricio Acuña

K2 200 – Damas

Diexe Molina Zuluaga-Paulina Contini

K4 1000 – Varones

Luca Micatrotta-Tomás Brito-Sebastián Garaycoechea-Lucas Brito

K4 500 – Varones

Rocco Bolan-Máximo Camporrotondo-Pedro Gattironi-Mauricio Acuña

K4 200 – Varones

Rocco Bolan-Máximo Camporrotondo-Mauricio Acuña-Pedro Gattironi