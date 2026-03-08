Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.9°

Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.9°

Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

19.9°
Deportes.

Canotaje: Agustín Vernice comenzó el año siendo tricampeón nacional

El palista se adjudicó las pruebas de K1 1000, K1 500 y K1 300 en el Argentino y Selectivo Nacional. "Terminé contento, pude sentirme cómodo compitiendo técnica y mentalmente", señaló.

Foto: CAE

Se desarrolló hasta el fin de semana en el lago de la ciudad de Colón el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Velocidad del cual fue parte el mejor exponente de la actualidad, Agustín Vernice.

El olímpico, nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, se adjudicó las pruebas de K1 1000, K1 500 y K1 300 ratificando su vigencia y liderazgo dentro del canotaje nacional y dando un paso más rumbo a su gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Noticias Relacionadas

También sobresalieron en la competencia, que concretó 298 regatas de diferentes categorías y distancias, el viedmense Aramís Sánchez Ayala y la sampedrina y tres veces olímpica Brenda Rojas.

La actividad de Vernice comenzó el miércoles con la serie de K1 1000 que ganó, estableciendo un tiempo de 3:16.39.

Esa primera colocación le dio la posibilidad de disputar directamente la final, al día siguiente: allí, con 3:22.94, se quedó con la prueba por sobre el viedmense Vicente Vergauven (3:24.64) y  el paranaense Bautista Itria (3:27.42).

Ese mismo día corrió la serie de K1 500, que obtuvo con 1:41.12. Un par de horas después ganó la semifinal, frenando los cronómetros en 1:38.37.

También el jueves, ganó la semifinal (no hubo series) de K1 300 con un tiempo de 0:55.18.

Ya el viernes, se impuso en la final de K1 500 con 1:39.23, dejando atrás por casi dos segundos al escobarense Manuel Orero (1:41.31) y a Baltazar Itria (1:41.74), hermano de Bautista.

Finalmente, se impuso en la final de K1 300 con 0:54.68, siendo escoltado por Orero (0:55.19) y por el nativo de la localidad de Maquinista Savio, Mauricio Acuña (0:55.59).

"Terminé contento, pude sentirme cómodo compitiendo técnica y mentalmente, pese a que por la época del año no llegué en la mejor condición física. La preparación es para las Copas del Mundo, pero pude sortear bien el selectivo y cumplir con los objetivos", comentó Agustín en diálogo con La Nueva.

A futuro, Vernice tiene previsto afrontar tres Copas del Mundo (8 al 10 de mayo en Hungría, 14 al 17 de mayo en Alemania y 9 al 12 de julio en Canadá), el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).

Todos los ganadores en Senior

K1 1000 – Varones
Agustín Vernice

K1 1000 – Damas
Brenda Rojas

K1 500 – Varones
Agustín Vernice

K1 500 – Damas
Brenda Rojas

K1 300 – Varones
Agustín Vernice

K1 300 – Damas
Brenda Rojas

K1 200 – Varones
Manuel Orero

K1 200 – Damas
Magdalena Garro

C1 1000 – Varones
Aramís Sánchez Ayala

C1 1000 – Damas
Sabrina Zuccoli

C1 500 – Varones
Aramís Sánchez Ayala

C1 500 – Damas
Sabrina Zuccoli

C1 300 – Varones
Aramís Sánchez Ayala

C1 300 – Damas
Tais Trimarchi

C1 200 – Varones
Aramís Sánchez Ayala

C1 200 – Damas
Tais Trimarchi

K2 1000 – Varones
Juan Ignacio Cáceres-Lautaro Varela

K2 1000 – Damas
Lara Abud-Micaela Maslein

K2 500 – Varones
Baltazar Itria-Bautista Itria

K2 500 – Damas
Brunella Pedrotti-Micaela Maslein

K2 500 – Mixta
Bautista Itria-Micaela Maslein

K2 200 – Varones
Rocco Bolan-Mauricio Acuña

K2 200 – Damas
Diexe Molina Zuluaga-Paulina Contini

K4 1000 – Varones
Luca Micatrotta-Tomás Brito-Sebastián Garaycoechea-Lucas Brito

K4 500 – Varones
Rocco Bolan-Máximo Camporrotondo-Pedro Gattironi-Mauricio Acuña

K4 200 – Varones
Rocco Bolan-Máximo Camporrotondo-Mauricio Acuña-Pedro Gattironi

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE