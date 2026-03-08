Natación: Hein, Ceballos y varias medallas para comenzar el año de gran manera

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La natación argentina de alto rendimiento concretó este fin de semana un gran inicio de temporada al sumar cuatro medallas en el Tyr Pro Series desarrollado en la ciudad de Westmont, Illinois.

Allá compitieron Agostina Hein, Macarena Ceballos, ambas representando al seleccionado nacional, y Santiago Grassi, quien nadó por el FAST Swim Team (California).

Hein, que el jueves se había adueñado de la presea de plata en los 400 metros combinados, completó su cosecha con dos medallas de bronce en 400 metros libres y en 200 combinados.

En los 400 libres, la argentina estableció un tiempo de 4:10.64 para escoltar a la leyenda estadounidense Katie Ledecky (4 Juegos Olímpicos, 14 medallas, 9 doradas), quien hizo 4:00.54, y la brasileña Maria Fernanda Costa, quien registró 4:08.05.

Mientras que en los 200 combinados, Hein frenó los cronómetros en 2:13.08 y fue superada solamente por la canadiense Summer McIntosh (tres oros olímpicos, dos Juegos), con 2:08.21 (tiene el récord mundial de la prueba, con 2:05.70), y por la local Phoebe Bacon (2:12.24).

Agos junto a su entrenador, Sebastián Montero

Previamente, Agos había alcanzado las semifinales de los 100 metros libres con 56.26, cerrando en el 12º puesto. También, fue 10° en los 200 metros libres, con 2:00.25 en la final B.

Por su parte, Ceballos alcanzó la medalla de bronce en los 100 metros pecho, estableciendo 1:07.92 y quedando detrás de la local Kate Douglass (dos Juegos, dos oros), con 1:06.42, y la irlandesa Mona McSharry (dos Juegos, un bronce), con 1:06.59.

Además, la cordobesa estuvo muy cerca del podio en los 200 metros pecho, al finalizar cuarta con 2:31.59. Tercera fue la mexicana Melissa Rodriguez (2:31.22), segunda la canadiense Sophie Angus (2:28.29) y ganadora la local y múltiple medallista olímpica Kate Douglass (2:22.01).

Ceballos también corrió los 50 metros pecho, marcando 31.42 y llegando en la cuarta colocación. Se subieron al podio Mona McSharry (30.88), la local Skyler Smith (30.88) y Sophie Angus (31.35).

"Primer torneo del año adentro", posteó Maqui

Finalmente, Santiago Grassi disputó tres pruebas, logrando un 4°, un 8° y un 13° lugar.

En los 100 mariposa estableció 52.65 y fue cuarto, siendo solamente superado por los estadounidenses Shaine Casas (51.02) y Dare Rose (51.36), y el australiano Matthew Temple (51.83).

En los 50 metros mariposa accedió a la final, donde fue 8º con 23.73. Mientras que en los 50 metros libres accedió a la final B, donde hizo 22.64 para concluir 13°.

Santi, enfocado

"Buen comienzo del año en Westmont. Mucho aprendizaje y trabajo por delante. Más torneos en mayo, junio y julio. El objetivo grande de este año es volver a competir con Argentina en el Odesur de septiembre", mencionó el santafecino en relación a los XIII Juegos Suramericanos, que irán en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre.