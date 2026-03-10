Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

Abel vuelve a casa con una única función en el Dow Center

El show será el Domingo 29 de Marzo en el Dow Center Bahía y las entradas están disponibles en ticketbahia.com

Abel vuelve a presentarse ante su público con un recital especial que recorrerá los grandes hits que marcaron su trayectoria. El reconocido cantautor local llega a la ciudad con su gira “Abel 30 años”, un espectáculo pensado como una celebración de sus tres décadas en la música y un reencuentro con su gente a través de las canciones que marcaron distintas generaciones.

El show tendrá una única función el 29 de Marzo en el Dow Center, y promete un recorrido por los momentos más destacados de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta sus trabajos más recientes, en una propuesta que combina emoción, potencia escénica y la conexión única que Abel mantiene con su público.

Las entradas para esta única función ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com

