Tras el paro de la AFA, se reanuda el Torneo Apertura con cuatro partidos

La décima fecha comenzará con la visita de Vélez, líder de la Zona A, a Tigre. Además, Independiente recibirá a Unión y Racing jugará con Sarmiento en Junín.

Foto: NA

El fútbol argentino está de regreso. Luego de un fin de semana sin actividad en todas las categorías, debido al paro decretado por la AFA en protesta a las causas judiciales que investigan a su presidente, Claudio Tapia, el Torneo Apertura se reanudará con la décima fecha.

El partido que abrirá la jornada será el que disputen Tigre ante Vélez, líder de la Zona A, en el estadio José Dellagiovana de Victoria. Comenzará a las 19.45 y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

A la misma hora, en Avellaneda, Independiente recibirá a Unión de Santa Fe con arbitraje de Andrés Merlos. El Rojo (13) busca consolidarse en puestos clasificación a los playoffs ante un rival (14) que llega lanzado por tres victorias en fila.

Desde las 22:00, Racing visitará a Sarmiento en Junín y Newell’s buscará su primera victoria en el campeonato frente a Platense.

La décima fecha reserva sus dos choques más atractivos para los días siguientes: Boca San Lorenzo jugarán el clásico este miércoles a las 19.45 y el River de Eduardo Coudet visitará a Huracán el jueves a las 21.30 en un partido todavía pendiente de confirmación por el derrumbe ocurrido la semana pasada en Parque de los Patricios.

 

Cronograma de la décima fecha del Torneo Apertura

Martes

  • 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

  • 19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fabrizio Llobet

  • 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

  • 22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Álvaro Carranza

Miércoles

  • 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

  • 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

  • 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

  • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

  • 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Yamil Possi

Jueves

  • 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Sebastián Bresba

  • 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Gastón Monzón Brizuela

  • 19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Germán Delfino

  • 21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Viernes

  • 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

