Última salida de Villa Mitre; triunfo de Viedma antes de venir a Bahía y el juego que empezó anoche y terminó hoy

Sepo Ginóbili y el "pensá". ¿Para quién habrá sido? Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el mismo plantel que afrontó el último partido Villa Mitre viaja a las 14 rumbo a Pico, donde mañana enfrentará al local, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Será el último partido del tricolor como visitante en la fase regular, cerrando en nuestra ciudad ante Viedma (lunes 16), Central Entrerriano (jueves 19) y Centenario (sábado 21).

La Villa perdió el domingo como local frente a La Unión y ahora tendrá como misión lograr la mejor ubicación entre el 9º y el 12º para los cruces de Reclasificación, que serán ante los que terminen del 5º al 8º, ya que los cuatro primeros acceden directamente a octavos.

Al mismo tiempo, Villa Mitre no debe descuidarse, porque si cae por debajo del 12º -algo que parece improbable- terminará su participación.

Julián Lorca marca el camino tricolor.

Mientras tanto, anoche Deportivo Viedma venció a La Unión, por 88 a 78.

En el ganador, Nicolás Paletta convirtió 13 puntos (0-1 en triples, 5-7 en dobles y 3-3 en libres), más 4 asistencias y 3 rebotes, en 23m05.

El restante partido de la Conferencia, comenzó anoche en Venado Tuerto y terminó este mediodía.

Centenario y Unión (Mar del Plata) se suspendió restando 2m30 para finalizar el segundo cuarto, a raíz de un corte de luz general, cuando ganaba la visita, 52 a 36.

Por lo tanto, se reanudó hoy a las 11, y terminó al mediodía, con triunfo del marplatense, 93 a 92.

En el ganador, hubo 26 puntos de Guillermo Navarro y 13 del puntaltense Juan Ignacio Bellozas.

Posiciones

1º) Provincial, 27 PJ (20 PG y 7 PP): 74,1% de victorias

2º) Central, 27 (20 y 7): 74,1%

3º) La Unión, 27 (18-9): 66,7%

4°) Lanús, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 26 (17-9): 65,4%

6º) Quilmes, 28 (17-11): 60,7%

7º) Gimnasia, 27 (16-11): 59,3

8º) Viedma, 29 (16-13): 55,2%

9º) Centenario, 27 (14-13): 51,8%

10º) Racing, 28 (14-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 28 (12-16): 42,8%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Unión, 30 (11-19): 36,6%

14º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

15º) Rocamora, 26 (8-18): 32%

16º) Dep. Norte, 27 (6-21), 22,2%

17º) Pergamino, 29 (6-23): 20,7%