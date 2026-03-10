Última salida de Villa Mitre; triunfo de Viedma antes de venir a Bahía y el juego que empezó anoche y terminó hoy
El tricolor visitará mañana a Pico, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.
Con el mismo plantel que afrontó el último partido Villa Mitre viaja a las 14 rumbo a Pico, donde mañana enfrentará al local, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.
Será el último partido del tricolor como visitante en la fase regular, cerrando en nuestra ciudad ante Viedma (lunes 16), Central Entrerriano (jueves 19) y Centenario (sábado 21).
La Villa perdió el domingo como local frente a La Unión y ahora tendrá como misión lograr la mejor ubicación entre el 9º y el 12º para los cruces de Reclasificación, que serán ante los que terminen del 5º al 8º, ya que los cuatro primeros acceden directamente a octavos.
Al mismo tiempo, Villa Mitre no debe descuidarse, porque si cae por debajo del 12º -algo que parece improbable- terminará su participación.
Mientras tanto, anoche Deportivo Viedma venció a La Unión, por 88 a 78.
En el ganador, Nicolás Paletta convirtió 13 puntos (0-1 en triples, 5-7 en dobles y 3-3 en libres), más 4 asistencias y 3 rebotes, en 23m05.
El restante partido de la Conferencia, comenzó anoche en Venado Tuerto y terminó este mediodía.
Centenario y Unión (Mar del Plata) se suspendió restando 2m30 para finalizar el segundo cuarto, a raíz de un corte de luz general, cuando ganaba la visita, 52 a 36.
Por lo tanto, se reanudó hoy a las 11, y terminó al mediodía, con triunfo del marplatense, 93 a 92.
En el ganador, hubo 26 puntos de Guillermo Navarro y 13 del puntaltense Juan Ignacio Bellozas.
Posiciones
1º) Provincial, 27 PJ (20 PG y 7 PP): 74,1% de victorias
2º) Central, 27 (20 y 7): 74,1%
3º) La Unión, 27 (18-9): 66,7%
4°) Lanús, 29 (19-10): 65,5%
5°) Pico, 26 (17-9): 65,4%
6º) Quilmes, 28 (17-11): 60,7%
7º) Gimnasia, 27 (16-11): 59,3
8º) Viedma, 29 (16-13): 55,2%
9º) Centenario, 27 (14-13): 51,8%
10º) Racing, 28 (14-14): 48,1%
11º) Villa Mitre, 28 (12-16): 42,8%
12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%
13º) Unión, 30 (11-19): 36,6%
14º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%
15º) Rocamora, 26 (8-18): 32%
16º) Dep. Norte, 27 (6-21), 22,2%
17º) Pergamino, 29 (6-23): 20,7%