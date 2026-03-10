Detuvieron a una mujer implicada en robos a repartidores

La EcoSport fue clave para llegar al paradero de la implicada

El personal de la comisaría Séptima realizó en la tarde del lunes un allanamiento en un domicilio de la primera cuadra de calle Guatemala, luego de una amplia investigación derivada del robo a dos repartidores.

Con la ayuda de cámaras particulares y del CeUM, se pudo identificar el automóvil utilizado en ambos delitos. El primer hecho ocurrió el pasado 19 de febrero en Terrada y Esquiú, cuando un repartidor descendió de su rodado para realizar una entrega y le sustrajeron dinero y documentación del mismo.

El segundo sucedió en Vieytes al 100 con un modus operandi similar. Al descender del vehículo el repartidor fue despojado de pertenencias que había en la cabina del rodado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al identificar el automovil implicado en los ilícitos, el Juzgado de Garantías Nº1 a cargo de la Dra Marisa Prome, emitió la orden de allanamiento para un domicilio de calle Guatemala 28, donde se logró el secuestro de la camioneta Ford EcoSport y aprehendieron a Rocío Antonella Ojeda de 25 años de edad, quien está directamente relacionada con los hechos. Además, dentro de la camioneta se encontraron 6,4 gramos de cocaína, envoltorios de nylon varios para el fraccionamiento.