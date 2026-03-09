Cortes de calles y cambios en el recorrido de la línea 519A por obras en distintos sectores

El tránsito estará afectado en distintos puntos de Bahía Blanca este martes debido a una serie de obras viales que se realizarán en los próximos días.

Algunas interrupciones serán temporarias, mientras que otras se extenderán durante la semana.

Uno de los cortes se registrará en Portugal al 500, donde se llevarán a cabo tareas de hormigonado entre las 7 y las 19.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, continuará hasta el viernes 13 la interrupción del tránsito en Almafuerte, entre avenida Colón y Moreno, por trabajos que se desarrollan en ese sector.

Además, por aproximadamente cinco días permanecerán cerradas Pilcaniyén, entre Agote y Pirovano, debido a una obra de pavimentación, y la intersección de Salliqueló y Yapeyú, donde el tránsito estará interrumpido en ambas arterias.

Como consecuencia de este último corte, la línea 519A modificará parte de su recorrido.

En sentido Don Ramiro-Patagonia, circulará por Salliqueló, Ramón y Cajal, Los Adobes, Charcas y nuevamente Salliqueló, para luego retomar su recorrido habitual.

Por su parte, en sentido Patagonia-Don Ramiro, el trayecto será por Salliqueló, Charcas, Los Adobes, Ramón y Cajal, Salliqueló, retomando posteriormente el recorrido habitual.