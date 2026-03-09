Fiscalización municipal: 129 inspecciones en una semana con múltiples infracciones detectadas
Los operativos se realizaron a partir de denuncias de vecinos y controles de rutina. Se labraron actas de inspección y de constatación por faltas vinculadas a habilitaciones, bromatología y nocturnidad.
La Dirección General de Fiscalización del Municipio de Bahía Blanca informó que entre el sábado 28 de febrero y el viernes 6 de este mes se realizaron 129 inspecciones en distintos comercios de la ciudad, tanto en respuesta a denuncias de vecinos como en el marco de los habituales operativos de control.
Como resultado de los procedimientos se labraron 109 actas de inspección y 32 actas de constatación por diversas irregularidades detectadas durante los controles.
Según detallaron desde el área, en el rubro habilitaciones se registraron 9 actas de constatación por faltas de habilitación comercial y clausuras.
En tanto, en materia de bromatología se labraron 19 actas de constatación por secuestro de mercadería, faltas de higiene, clausuras y controles vinculados al transporte de alimentos.
Por último, en el área de nocturnidad se realizaron dos actas de constatación por clausuras y falta de habilitación.
Desde el Municipio señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de fiscalización que se llevan adelante para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y las condiciones adecuadas de funcionamiento de los comercios en la ciudad.