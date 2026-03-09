Buena noticia para Los Pumas en el ranking mundial de World Rugby

Como todos los lunes World Rugby actualiza el ranking mundial masculino y femenino, que en el primer caso cuenta con la presencia de Los Pumas en modalidad XV.

Hoy se conoció que el seleccionado argentino subió al 5º lugar a raíz de los resultados del fin de semana en el Seis Naciones.

Si bien Los Pumas no vienen teniendo actividad, como integran el top 10 de potencias, los marcadores del certamen europeo inciden en el ordenamiento general.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todos modos, el equipo dirigido por Felipe Contepomi no había sufrido reposicionamientos desde que comenzó el SN. Pero el sábado, la histórica caída del conjunto británico ante Italia en Roma (23-18), bajó a los ingleses al 6º y por ende catapultó un ascenso albiceleste.

Fue la única modificación que se produjo entre los primeros 10 del listado, en el que Sudáfrica se mantiene en la cima con 93.94 puntos.

En cuanto a Italia, si bien el éxito logrado por el equipo de Gonzalo Quesada fue de alto impacto, no tuvo las características necesarias para promoverlo más allá del 10º lugar que traía de la fecha previa. Es decir, fue en condición de local, de pocos puntos y por escaso margen, factores que intervienen a la hora de elaborar el coeficiente.

Camp en Londres

Ya con calendario definido, crece la expectativa para volver a ver a Los Pumas en nuestro país. Serán 6 los encuentros que disputarán en territorio nacional: a los tres partidos del flamante Nations Championship (frente a rivales europeos), se le suma la visita de los bicampeones del mundo (Sudáfrica) y una serie de dos encuentros ante los Wallabies.

Para dar comienzo a este 2026 el seleccionado argentino inicia hoy en Londres un camp que se extenderá hasta el miércoles y que estará bajo la supervisión del técnico Felipe Contepomi.

Participan 31 jugadores, aunque no fue citado en esta nómina el bahiense Joaquín Moro, quien ayer jugó la semifinal de la PremCup con Leicester Tigers, clasificando a la final para el domingo venidero (ver nota relacionada).

Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local. Por el Nations Championship, recibirán a Escocia el 4 de julio en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; a Gales el 11 de julio en el Bicentenario de San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Una vez finalizado el flamante torneo internacional, la Selección afrontará tres test matches. Recibirán a Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto y luego una serie con Australia el 29 de agosto en Jujuy (Estadio 23 de Agosto) y el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Luego tocará afrontar los cotejos en Europa correspondientes al Nations Championship. Irlanda el 6 de noviembre; luego a Italia el 14 de noviembre; y una semana más tarde lo harán ante Francia. Una vez finalizados estos partidos, el 27, 28 y 29 de noviembre, Twickenham albergará lo que será el “Fin de semana de finales”, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.

A continuación, los convocados al Camp de Londres:

Forwards

ALEMANNO, Matías

BERNASCONI, Bautista

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

OVIEDO, Joaquín

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUIZ, Ignacio

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

ELIZALDE, Benjamín

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MORONI, Matías

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

ROGER, Nicolás