Vuelven Los Amantes del Cine, con el reestreno de "Rocco y sus hermanos"

Hoy iniciará la Temporada 2026 del Círculo De Amantes Del Cine y lo hará con un reestreno importante, se trata de la copia restaurada de "Rocco y sus hermanos" (Italia, 1960), de Luchino Visconti.

Esta es una iniciativa de un círculo de cinéfilos bahienses que, cansados de la discriminación que sufrían en la cartelera cinematográfica local desde hacía décadas, decidieron llevar una propuesta a la empresa cinematográfica que posibilitara "nivelar para arriba" en su oferta.

De más está decir que el éxito hizo que este sea el noveno año de estrenos semanales de calidad dirigidos a un público cinéfilo; culto y respetuoso.

Si bien se trata de un Círculo (cerrado por definición) sus proyecciones están abiertas también a aquellos que deseen sumarse siempre y cuando se respete una condición sine qua non: NO-LUCES / NO SONIDOS que alteren la experiencia inmersiva; Los smart phones deben ser apagados y no usados en ninguna de sus funcionalidades, los smart-watchs deben ser silenciados y oscurecidos y no se permite comer alimentos en la sala.

Se logra así garantizar al cinéfilo miembro del Círculo las condiciones necesarias para disfrutar del rito de agregación, de la obra artística en la plenitud de su ámbito: el "templo de los sueños".

Precisamente el cinéfilo había abandonado la sala de cine no solo por la bajísima calidad de los films sino, y sobre todo, por el desprecio de muchos espectadores por el prójimo, utilizando smartphones o comiendo pochoclos o alimentos durante la hora y media de proyección.

El estreno de esta apertura de temporada es muy importante porque se trata del restauro de una de las obras más populares de la década de los 60.

Será la primera vez, después de más de seis décadas en que podrá volverse a ver en una sala de cine de nuestra ciudad.

El argumento de Rocco y sus hermanos plantea el conflicto de dos hermanos por una mujer que se convierte en el epicentro del triángulo amoroso.

La película explora temas como la migración, la pobreza, la familia y el drama humano con una intensidad emocional destacable. Se desarrolla en la Milano en tiempos de posguerra. Y tiene un elenco extraordinario: Alain Delon, Claudia Cardinale, Annie Girardot, Renato Salvatori, Rocco Vidolazzi y Katina Paxinou, entre otros.

-Premiada con el León de Oro en el Festival de Venezia 1960.

-Premio a la mejor Producción en los David Di Donatello 1961.

-Nominada como uno de los 10 mejores films de 1961 por la Cahiers Du Cinema.

Rocco y sus hermanos se reestrenará hoy, domingo 8 de marzo y se volverá a proyectar el martes 10 de marzo en el Cine Visual, a las 19:30.