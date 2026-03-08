Liga Argentina: Bahiense del Norte venció ayer a Vélez y hoy se despide de la fase regular

Bahiense del Norte venció anoche a Vélez Sarsfield en el segundo de los tres partidos como visitante que disputa en el cierre de la fase regular de la Liga Argentina femenina de vóley.

El tricolor se impuso en tie-break, por 3 a 2, tras los siguiente parciales: 22-25, 25-21, 12-25, 25-21 y 15-11.

Luego de este juego, hoy el tricolor cerrará la fase regular ante Ferro, desde las 20, en el Multideportivo.

Una vez culminada esta etapa, los primeros 8 equipos de la tabla jugarán los playoffs por el título.

Mientras que los siete restantes jugarán por la permanencia.