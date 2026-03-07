Sociedad Sportiva y Argentino, muy superiores en el inicio del Oficial

Alan Martínez (Sportiva) zafa de la marca y se encamina hacia otro try. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Las diferencias que a priori se podían imaginar en función de la lógica, quedaron muy lejos de la realidad que Sociedad Sportiva y Argentino reflejaron en las dos canchas donde este sábado se jugó la fecha 1 del Oficial de Primera (Oro) de la Unión de Rugby del Sur.

El Blanco, bicampeón del certamen, arrancó con una goleada a Santa Rosa RC por 125 a 0, resultado que se ubica entre los marcadores más amplios registrados en mayores en el ámbito URS. Donde, justamente, Las Palomas ostentan el record de 151-3 ante Sol de Mayo de Viedma, registrado en el Oficial de 1997.

Este choque de realidades se produjo en la cancha 1 de La Carrindanga, el escenario contiguo al principal -sometido a trabajos de riego- y que será donde jugarán Las Palomas prácticamente todo el Oficial. Allí dirigió Federico Roncoroni (URS), con asistencia de Nadine Blanco y de Rafael Jornet.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La cuota de tries de Sociedad Sportiva (19) tuvieron como autores a Tomás Bermúdez (4), Pedro Zorzano (3), Rafael Larrañaga Astibia (2), Francisco Cantalejos (2), Alan Martínez (2), Iñaki Azcoitía, Francisco Inchausti, Luca Loiacono, Renato Cantalejos, Felipe Serrat y Tomás Inchausti.

El apertura Mateo Köhler anotó 13 conversiones y Tomás Bermúdez otras 2.

En líneas generales, más allá de algunas imprecisiones en la sincronía de pases, el local gozó de mucha movilidad para atacar y llegar al try desde diferentes canales, en general con carreras bastante rectas que permitieron varias conversiones de frente a los palos.

Se vio el debut de Luca Loiacono como nuevo hooker del equipo, la vuelta de Mateo Köhler como pateador, de Felipe Inchausti en la tercera línea y el regreso de Felipe Serrat entre los suplentes, por ejemplo. Patricio Cantalejos, uno de los líderes ofensivos, estuvo ausente por lesión.

En el preliminar, la Intermedia de Las Palomas derrotó a Santa Rosa RC por 54 a 12, partido arbitrado por Rafael Jornet (URS).

En Primera los equipos formaron de la siguiente manera:

Sociedad Sportiva (125): Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Juan Cruz Harguindeguy Purccinelli; Felipe Inchausti, Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Mateo Köhler, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Facundo Ferrández. Entrenador, Diego Samuel.

Suplentes: Santiago Báncora, Juan Francisco Malanga, Uriel Troncoso, Joaquín Marne, Rocco Portada, Ignacio Ficcadenti, Mateo Cardoso Lopes y Felipe Serrat.

Santa Rosa RC (0): Lautaro Gerassi, Tomás Lezcano Giménez, Benjamín Lang; Ignacio Costabel y Federico Corrales (capitán); Juan Bautista Fasce, Álvaro Pacheco, Matías Cubells; Valentino Scoles y Juan Cruz López Evangelista; Gaspar Giretti, Tomás Kolman, Juan Ignacio Echandía Arocibar, Gastón Erize Dufau; Leandro Baumgaetner. Entrenador, Mauro Muratore.

Suplentes: Diego Cerezo Loddi, Pablo Mañak, Marcos Nievas Rojo, Matías Villegas, Nicolás Vlasich, Brian Fraifer, Eduardo Ruiz y Juan Ignacio Fasce.

El Chancho, imparable

En el otro choque de la fecha inaugural Argentino también consiguió un despliegue contundente y goleó a Universitario por 71 a 3 en el country, donde el árbitro fue Juan Ignacio Rossello (URS).

También fueron victorias del Chancho en Intermedia por 59 a 19 y en Preintermedia por 66-15.

Los equipos dispusieron estos planteles en Primera:

Argentino (71): Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Emiliano Barrera, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz; Manuel Molina. Entrenador, Lisandro Flores.

Suplentes: Nicolás Ruiz, Tomás Gutiérrez, Manuel Otero, Martiniano Barselini, Nicolás Hernández, Matías d'Empaire, Bautista Infante y Agustín Grunewald.

Universitario (3): Julio Nill, Michel Aquino, Ernesto Theaux; Valentín Gorla y Aucan Morales; Daniel Acosta, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Emiliano D'Amico y Sebastián Barrera; Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Joaquin Cariac; Santiago Lagos. Entrenador, Mariano Minnaard.

Suplentes, Jonatan Sullivan, Matías Araque, Tomás Bogado, Lautaro Vera, Santiago Farías, Tomás Fara, Juan Cruz Fernández y Mauro Rudel.

Próxima fecha

Tras los resultados de hoy en Primera (tuvo fecha libre El Nacional) los ganadores lideran las posiciones con puntaje ideal (5).

La segunda jornada del Oficial va el próximo sábado: Universitario-Sociedad Sportiva y Santa Rosa RC-El Nacional. Libre, Argentino.