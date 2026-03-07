Entrepiso presentó un video que vincula la memoria de la inundación con el Día de la Mujer

La agrupación cultural Entrepiso, creada en 2024 en Bahía Blanca, difundió un video en el que propone reflexionar sobre la memoria colectiva a partir de dos fechas que marcaron a la comunidad: la inundación que afectó a la ciudad y el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Desde la organización explican que Entrepiso nació con la vocación de ser un laboratorio de ideas, una propuesta para explorar, incluir, conectar y crear en la ciudad. El espacio está integrado por artistas, gestores culturales, escritores y personas interesadas en la cultura y las artes, con el objetivo de promover y difundir la cultura en todas sus formas, invitando a la comunidad a participar a través de distintas iniciativas.

La agrupación es presidida por José Valle, con Carolina Mariel Pulion como vicepresidenta, Fernando Duarte como secretario general y Marina Tortul como tesorera. El equipo se completa con los vocales Luis Fernando Sierra, Gabriela Biondo, Alejandro Binaghi, Cecilia Lorefice y Tobias Cocce.

En el material audiovisual difundido por el colectivo, las imágenes muestran el avance del agua por las calles, su ingreso a espacios públicos como el hospital y las consecuencias dentro de las viviendas. La propuesta busca recordar lo ocurrido hace un año en Bahía Blanca, un episodio que marcó un antes y un después para la ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde Entrepiso señalan que, al día siguiente de ese aniversario, el calendario recuerda otra fecha significativa: el Día Internacional de la Mujer. A partir de esa coincidencia temporal, el video plantea una lectura conjunta de ambos momentos, poniendo el foco en el rol de las mujeres durante la emergencia.

Según explican, en medio de la crisis muchas mujeres sostuvieron tareas comunitarias y de cuidado, algunas desde el trabajo cotidiano y otras convirtiéndose en referentes visibles dentro de la memoria colectiva de la ciudad.

El trabajo audiovisual se presenta como un reconocimiento a esas experiencias y como parte de la propuesta cultural del espacio, que busca fortalecer la identidad local. Desde la agrupación sostienen que la memoria no es solo recuerdo, sino también una herramienta para la reconstrucción colectiva.