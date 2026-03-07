Liga Argentina: Bahiense del Norte visita a Vélez en un finde clave

Bahiense del Norte disputará hoy el segundo de los últimos tres partidos de la fase regular, que marcará su destino en la Liga Argentina femenina de Vóley.

En su última gira de esta etapa, el tricolor visitará a Vélez Sarsfield.

El partido comenzará a las 21 y se jugará en el estadio Ana Petracca.

El jueves, en el inicio del "Weekend", el elenco de nuestra ciudad cayó ante San Isidro por 3 a 0.

Luego de este juego, mañana domingo, Bahiense cerrará la fase regular ante Ferro, desde las 20, en el Multideportivo.

Una vez culminada esta etapa, los primeros 8 equipos de la tabla jugarán los playoffs por el título.

Mientras que los siete restantes jugarán por la permanencia.