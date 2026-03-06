Así estará el pronóstico del tiempo este sábado en Bahía Blanca

Bahía Blanca y la región tendrán este sábado, según Satelmet, una jornada con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y vientos suaves, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la alta radiación solar por la tarde.

La mañana se presentará fresca a cálida, con viento leve del Noreste y buena visibilidad. La temperatura mínima será de 15 grados centígrados.

Por la tarde, se espera un clima cálido con cielo parcialmente nublado, viento leve del Este y un índice de radiación ultravioleta muy alto; la máxima alcanzará los 31 grados centígrados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la noche, el ambiente será templado, con nubosidad en aumento y 22 grados centígrados estimados a medianoche.

En localidades cercanas como Monte Hermosoy Pehuen Co, la temperatura será agradable, con 14 grados centígrados de mínima y 24º de máxima.

En la comarca serrana, los límites serna 10 y 26 grados centígrados.

Recomendaciones: Se aconseja protegerse de la exposición solar durante las horas centrales del día, usar protector solar y mantenerse hidratado, especialmente en Bahía Blanca y en zonas de la costa atlántica.