Rubén Zalazar y Nelson Zinni fueron reconocidos como Ciudadanos Ilustres de Bahía Blanca

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca hizo entrega esta mañana a familiares de Rubén Zalazar y de Nelson Zinni, del diploma y la medalla correspondientes, al nombrarlos “Ciudadano Ilustre de Bahía Blanca”.

La emotiva ceremonia, tuvo lugar en el recinto “Alfredo Albino Ponte”, de la primera cuadra de calle Sarmiento, y contó con la presencia de concejales de diferentes bloques; del Intendente Municipal, Federico Susbielles junto a funcionarios comunales; del diputado provincial Andrés De Leo y la senadora provincial Nerina Neumann; familiares y amigos de Zalazar y Zinni; y publico en general.

El comunicado del HCD

En medio de la desesperación, cuando el agua avanzaba y el miedo paralizaba, hubo quienes eligieron avanzar. Eligieron ayudar. Eligieron darlo todo.

Rubén Zalazar perdió la vida intentando auxiliar a la familia Hecker.

Nelson Zinni falleció asistiendo a sus vecinos en Villa Rosas.

No fueron héroes de película. Fueron vecinos. Personas comunes que, en un momento extraordinario, actuaron con una grandeza inmensa.

Su entrega nos interpela. Nos recuerda que, aún en la tragedia, la solidaridad puede más. Que hay gestos que trascienden el tiempo y se transforman en ejemplo.

El reconocimiento que hoy se entregó desde el Honorable Concejo Deliberante no repara la ausencia ni mitiga el dolor de sus familias, pero sí afirma algo fundamental: Bahía Blanca no olvida.

Honrar sus nombres es honrar los valores que sostienen a nuestra comunidad.

Coraje. Compromiso. Amor por el otro.

Que su memoria nos guíe siempre.