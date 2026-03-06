Llega a juicio un menor por el homicidio de una mujer trans

Los tribunales de Corrientes al 100 serán sede del juicio por el homicidio.

Entre el lunes y el miércoles próximos, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Bahía Blanca realizará el juicio oral para analizar la conducta de un menor acusado del crimen de una mujer trans.

El joven, a quien no se identifica por razones legales, pese a que hoy ya es mayor, está imputado del homicidio agravado de Rosario Sansone, registrado el 3 de noviembre de 2024 en una vivienda de República Siria al 1.400.

Según la causa, a cargo del fiscal Carlos Human, de la UFIJ Nº 2 de Menores, ese día, en horas de la madrugada, a Sansone se le dio muerte utilizando una fuente ígnea que provocó un incendio en una habitación del inmueble donde vivía la víctima, lo que provocó su deceso producto de un paro cardiorrespiratorio por falta de oxígeno en el aire e inflamación de glotis por el calor, según la autopsia.

Fiscal Carlos Human

Durante la investigación se realizaron numerosas medidas probatorias entre las que se encuentran allanamiento, secuestros, informe médico autopsial, pedido de informes a instituciones bancarias y billeteras virtuales y análisis de las cámaras de las inmediaciones del domicilio donde se registró el hecho.

También figuran declaraciones testimoniales, pericias sobre teléfonos celulares y notebook secuestrados, pericias por parte del personal de Policía Científica (entre ellos de dactiloscopia y de ADN) e informes médicos psiquiátricos practicados al acusado, entre otros.

En base a ello, el fiscal solicitó una serie de medidas que -junto a las propuestas por las partes- fueron analizadas en una audiencia por la jueza de Garantías del Joven, solicitándose la elevación de la causa a juicio, la que fue resuelta, entendiendo acreditado el hecho, manteniendo la calificación penal, de homicidio agravado con alevosía, y prorrogar la prisión preventiva del joven encausado.

Finalmente, y en el mismo acto, decidió que el joven continúe con el tratamiento indicado por los profesionales y solicitó que se convoque a una junta médica, para llevar a cabo un análisis interdisciplinario y más profundo del estado del acusado.

Elevada la causa a juicio, se dispuso la celebración del debate oral y se fijó las audiencias ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, las que son reservadas de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la ley 13. 634.

La normativa marca que este tipo de juicios tienen carácter reservado y queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales