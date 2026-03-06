Emma Watson confirmó su romance con el empresario multimillonario Gonzalo Hevia Baillères

Emma Watson volvió a apostar al amor. La actriz británica fue fotografiada a los besos con el empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères en un aeropuerto, imágenes que confirmaron públicamente la relación.

A sus 35 años, la protagonista de Harry Potter quedó retratada en una escena de complicidad junto a su nueva pareja mientras se encontraban en una terminal aérea. Las fotos muestran a ambos compartiendo gestos afectuosos y un momento distendido.

Tras ese encuentro, Watson y Hevia Baillères fueron vistos en un bar cercano, donde se mostraron relajados y cómplices. Más tarde continuaron la velada con una cena en un exclusivo restaurante, donde nuevamente fueron captados por paparazzi que siguieron de cerca sus movimientos.

Según publicó la revista mexicana Quién, que accedió a las imágenes de la pareja, el nombre del empresario comenzó a sonar desde diciembre pasado vinculado sentimentalmente con la actriz.

Las primeras apariciones de ambos habrían ocurrido en Courchevel, el exclusivo centro de esquí ubicado en los Alpes franceses, uno de los destinos preferidos de la élite internacional. Poco tiempo después también fueron vistos en Punta Mita, una península situada al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano, elegida habitualmente por celebridades y empresarios que buscan mayor privacidad durante sus vacaciones.

Más recientemente, testigos aseguraron haberlos visto juntos en distintos restaurantes y espacios exclusivos de Ciudad de México. Esos encuentros alimentaron la idea de que no se trataba de citas aisladas, sino de un vínculo que fue consolidándose con el paso de los meses.

Quién es Gonzalo Hevia Baillères

Watson alcanzó fama mundial interpretando a Hermione Granger en la exitosa saga cinematográfica Harry Potter, papel que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación. Con el tiempo amplió su carrera más allá del cine, combinando su trabajo artístico con el activismo social, al mismo tiempo que intentó mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

Hevia Baillères, en cambio, pertenece a un ámbito muy diferente. De acuerdo con medios internacionales, desarrolló su carrera en el sector tecnológico y financiero, con proyectos centrados en inteligencia artificial y logística.

Actualmente es fundador y director ejecutivo de HBeyond, una firma de inversión con presencia en ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de México, orientada a impulsar iniciativas vinculadas con tecnologías innovadoras. Anteriormente impulsó INSAITE, una compañía dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, y también fundó Lok, una empresa de logística que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande de América Latina.

El empresario proviene además de una de las familias más influyentes de México. Su apellido está ligado al Grupo Bal, el conglomerado fundado por Alberto Baillères con inversiones en minería, seguros, comercio minorista y servicios financieros.

En cuanto a su formación, estudió en el prestigioso internado suizo Le Rosey y más tarde en el Ransom Everglades School de Miami. Posteriormente continuó sus estudios en México, en instituciones como el Colegio Vista Hermosa y el Cumbres, antes de graduarse en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el plano personal, entre 2022 y 2024 fue vinculado con la cantante y actriz mexicana Belinda. Watson, por su parte, también fue relacionada en ese período con Brandon Green, hijo del empresario británico de la moda Sir Philip Green, con quien fue vista en 2022. (La Nación)