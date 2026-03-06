Con tres argentinos, se ponen en marcha los Juegos Paralímpicos de invierno

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Este viernes comienzan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se desarrollarán hasta el 15 de marzo en Italia, reuniendo a los mejores atletas del mundo en los deportes de invierno adaptados.

La Ceremonia de Apertura se realizará en el Verona Olympic Arena, desde las 16 de nuestro país (las 20 hora local).

Con 665 atletas y 79 eventos de medalla, Milano-Cortina 2026 contará con un número récord de deportistas y de preseas en juego. La competición se llevará a cabo en cuatro sedes: Milán, Verona, Tesero y Cortina d’Ampezzo.

Argentina estará representada por tres atletas, quienes competirán en las siguientes pruebas:

Enrique Plantey – Esquí alpino: descenso (downhill), supergigante (Super-G), slalom gigante y slalom

Nicolás Lima – Esquí de fondo: sprint, media distancia y larga distancia.

Omar Lorenzo – Esquí de fondo: sprint, media distancia y larga distancia

Enrique Plantey nació el 29 de agosto de 1982 en Neuquén, es el representante más experimentado y estará participando en los cuartos Juegos Paralímpicos de Invierno de su carrera.

Su vida cambió a los 11 años, cuando él y su familia fueron arrollados por un auto que perdió el control: sufrió una lesión medular que lo dejó para siempre en una silla de ruedas.

El atleta de Para esquí alpino buscará la medalla paralímpica tras quedarse muy cerca del podio en su pasada presentación en los Juegos.

Sus anteriores resultados

11° en eslalon sentado Beijing 2022

4° en eslalon gigante sentado Beijing 2022

8° en supergigante sentado de Beijing 2022

22° en supergigante sentado PyeonChang 2018

11° en eslalon sentado de PyeonChang 2018

19° en eslalon gigante sentado de Sochi 2014

Lima, oriundo de la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, encara su segunda aventura paralímpica tras haber competido hace cuatro años en Para esquí de fondo.

Nació con artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que afecta las articulaciones de los miembros inferiores, atravesó 19 operaciones antes de poder caminar de forma asistida con bastones a los 12 años.

Mientras que Omar Lorenzo estará haciendo su debut en Juegos Paralímpicos de Invierno.

Nació hace 46 años, un 13 de diciembre de 1979 en Palermo, barrio de la ciudad de Buenos Aires. Desde los cuatro años es una persona con paraparesia, que es una disminución de la fuerza muscular en las piernas, tras una intoxicación en el edificio donde vivía. (con información de Olympics y el Enard)