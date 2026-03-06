¿Por qué el acceso al crédito es (hoy) el mayor desafío para el agro?

Para producir, la disponibilidad de capital de terceros se vuelve estructural para sostener la actividad. / Fotos: Archivo La Nueva.

De la mano de un acentuado profesionalismo y de mayor innovación a todos los procesos productivos en un contexto donde los márgenes son cada vez más acotados, el escenario para el sector agropecuario en el corriente año presenta —cuanto menos— un cambio de paradigma en la gestión empresarial.

Más allá de la necesidad imperiosa de rezar para que el clima acompañe toda la secuencia productiva que implica implantar semillas bajo tierra en una millonaria inversión a cielo abierto, la clave no reside en la tradicional puja cambiaria, sino en la capacidad de las empresas para acceder al financiamiento en un entorno de mayor selectividad.

Así lo entiende el Cr. Diego Palomeque, director académico del postgrado en Agronegocios de agroeducacion.com, quien así amplía su mirada: “El éxito de la producción se sintetiza en una fórmula binaria que combina la naturaleza con la ingeniería financiera: la agricultura es agua y palanca, donde palanca es crédito, leverage (NdR: el apalancamiento financiero se refiere al uso de deuda o financiación externa, como préstamos, emisión de bonos o capital de riesgo, para aumentar la capacidad de inversión de una empresa o de un individuo)”.

Bajo esta lógica, la disponibilidad de capital de terceros —proveniente de bancos, mercado de capitales, SGR y proveedores— se vuelve estructural para sostener la actividad.

El especialista sostiene que, ante una cosecha que se proyecta en niveles promedio, el foco debe desplazarse desde el clima hacia la salud de las carteras de crédito. En este sentido, advierte que el tema no pasa tanto por la discusión peso-dólar, sino porque conseguir financiamiento para producir en este 2026 va a ser la actividad más desafiante.

Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la distinción entre la rentabilidad contable y la supervivencia financiera, ya que la ruptura de una empresa no suele originarse en su balance operativo, sino en la interrupción de la cadena de pagos.

“Cuando se cae una empresa, nunca es por el estado de resultados: siempre es por el flujo de fondos. Y esta realidad se vuelve crítica cuando el sistema financiero es selectivo. El día que te rebotan la cámara de cheques, tu stock de crédito se transforma rápidamente en cero”, explica.

Cr. Diego Palomeque, director académico del postgrado en Agronegocios de agroeducacion.com

Un primer análisis indica que, si bien hay dinero en el sistema, existe una marcada resistencia a prestar debido a la mora acumulada durante el año previo.

En este sentido, Palomeque diferencia claramente estos dos fenómenos: “No hay un problema de liquidez. Hay una gran crisis de crédito: el que tiene que financiar está asustado, y este temor se traduce en un endurecimiento de las políticas de riesgo y un acortamiento de plazos. En este contexto se produce una maniobra delicada: las deudas no se pagan, sino que se rolean. Y el problema aparece cuando el stock de crédito se achica y no se puede refinanciar”.

Frente a tasas reales positivas y un crédito escaso, la propuesta es un cambio radical en la estrategia de inventarios del productor, donde la recomendación es evitar el almacenamiento de granos financiado a altas tasas y priorizar la liquidez inmediata.

“Hay que amigarse a gestionar: más caja y menos stock. El nuevo manual del productor para 2026 implica andar livianito (sic): rotar el capital de trabajo, vender cuando existen márgenes y evitar las decisiones basadas en viejas lógicas de licuación de pasivos que ya no resultan aplicables en el contexto actual”, concluye Palomeque.

